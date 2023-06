Actions, Obligations : Comment investissent les gérants flexibles ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les statistiques économiques ont été décevantes dans la zone euro et en Chine, avec des surprises négatives sur la croissance et l'inflation. Ce qui a pesé sur la performance des marchés en mai, et ce, malgré des publications meilleures que prévu.

Du côté des actions, les indices US s'en sont globalement mieux sortis que leurs homologues européens. Il fallait trouver un nouvel acronyme. C'est Bank of America qui s'en est chargé : Les 7 merveilleux (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla). Il est vrai que ce sont ces titres qui ont porté à eux seuls le marché.

Les marchés émergents (-1.90% MSCI EM), sont quant à eux sont toujours à la traîne, notamment à cause de la Chine (MSCI China -8.43% en net USD) qui déçoit du fait de la baisse des ventes au détail, de la production industrielle et des activités d'export. En revanche, le retour du Japon sur la scène internationale se maintient. L'indice d'actions japonais Nikkei 225 croît de +7.04% en mai, ce qui représente la plus importante hausse des indices non sectoriels pour le mois.

Sur le plan sectoriel, en Europe, les indices technologiques sont de retour en tête des performances : le MSCI Europe IT est à +7.95% et le Nasdaq 100, juste derrière, fait 7.61% (avec la société Nvidia à +36% sur le mois et +160% sur l'année grâce à ses activités dans l'intelligence artificielle).

Dans cet environnement, qu'ont fait les gérants flexibles ?

Ce mois-ci, globalement, le maître mot est « Stabilité ».

Les expositions se maintiennent, même si des arbitrages géographiques ou sectoriels ont été effectués à l'instar de Tailor Allocation Défensive (Tailor AM) qui reste à 27% actions mais avec un léger rebalancement de l'Europe vers les émergents. On retrouve aussi la stabilité de l'exposition dans Sanso Convictions ESG (Sanso IS), R-Co Valor (Rothschild & Co AM Europe), Carmignac Patrimoine (Carmignac Gestion), Ofi Invest ESG MultiTrack (Ofi Invest AM) ou encore M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund (M&G Investments). Même s'il faut noter sur ce fonds une prise de position de 5% sur les obligations souveraines britanniques à la suite de la baisse de ces dernières.

Légère réduction d'exposition chez DNCA Finance avec Eurose qui passe de 24% à 23% d'exposition actions constatant un marché de plus en plus cher. Sur DNCA Evolutif, l'exposition passe de 60% à 57%. A noter un renforcement de la tech en portefeuille. La thématique intelligence artificielle pèse désormais 9%. Réduction également sur Sycomore Next Generation (Sycomore AM) qui passe de 23% à 21% actions.

A l'inverse sur Morgan Stanley Global Balanced Risk Control (Morgan Stanley IM), l'exposition actions augmente de 54% à 57% afin de tenir compte d'un positionnement très - certains diraient trop - défensif. Idem sur BDL Rempart (BDL Capital Management) qui passe de 44% à 50%, le gérant notant une meilleure résilience de l'économie. La part actions croît également dans Invest Latitude Equilibre (géré par Amplegest), passant de 34% à 39% mais sur ce fonds, on assiste surtout à un fort rebalancement géographique. Ainsi, les actions US passent de 2% … à 62% au détriment notamment des actions européennes.

Le mouvement le plus fort observé est sur Carmignac Emerging Patrimoine qui passe de 10% à 18% d'exposition. Le gérant est plus constructif sur les actifs émergents mais reste tout de même prudent et défensif.

Enfin, notons que Tikehau International Cross Assets (Tikehau Capital), tout en maintenant un niveau d'exposition nette actions faible (19%), renforce une nouvelle fois la partie obligations d'entreprises, passant de 46% à 52% sur cette classe d'actifs. Selon le gérant, le couple rendement risque est plus favorable sur les obligations que sur les actions.