Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 8 décembre

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir quasi inchangé ce lundi, avec des contrats à terme FFIc1 en baisse de 0,02%.

* SMITH & NEPHEW: Smith & Nephew SN.L a relevé sa prévision de flux de trésorerie disponible pour 2025 à environ 800 millions de dollars et a dévoilé de nouveaux objectifs à moyen terme avant son événement Capital Markets Day lundi.

* ANGLO AMERICAN: Anglo American AAL.L a déclaré avoir retiré une proposition de modification des primes des directeurs exécutifs qui devait être soumise au vote des actionnaires sur sa fusion avec Teck Resources TECKb.TO , après que les investisseurs ont fait part de leurs inquiétudes à propos de cette politique.

* HARBOUR ENERGY: Harbour Energy HBR.L a accepté de vendre ses intérêts dans le champ productif Natuna Sea Block A et dans le projet de développement Tuna en Indonésie à la société pétrolière et gazière Prime Group pour 215 millions de dollars .

* BARCLAYS: Barclays BARC.L étudie la possibilité d'acquérir Evelyn Partners, l'un des plus grands gestionnaires de fortune de Grande-Bretagne, et devrait faire une offre la semaine prochaine, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier.

* MAGNUM ICE CREAM COMPANY: Le prix de référence de l'action de Magnum Ice Cream Company MICC.N a été fixé à 12,80 euros (14,89 dollars) par action pour ses débuts en Bourse lundi, a indiqué Euronext dans un avis.

* BEN & JERRY'S: La présidente du conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner alors qu'Unilever ULVR.L fait pression sur elle avant la scission publique de sa division de crème glacée Magnum, qui inclura la marque basée dans le Vermont.

* TRUSTPILOT: La plateforme mondiale d'évaluation Trustpilot

TRST.L a déclaré qu'elle rejetait les allégations faites par le vendeur à découvert Grizzly Research dans un rapport, et qu'elle envisageait toutes les options appropriées en réponse à ce qu'elle a appelé des déclarations "manifestement fausses".

* MARCHÉ DE L'EMPLOI: Le marché de l'emploi britannique est resté faible le mois dernier, à l'approche du budget du ministre des Finances Rachel Reeves le 26 novembre, les employeurs s'inquiétant d'éventuelles nouvelles augmentations d'impôts, selon un rapport de l'industrie.

* MATIÈRES PREMIÈRES: L'or a légèrement augmenté , soutenu par un dollar plus faible, tandis que les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines , les investisseurs s'attendant à une réduction probable des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine cette semaine, et le cuivre a atteint son plus haut niveau historique.

