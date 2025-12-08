Inondations en Indonésie: le bilan monte à 950 morts et 5.000 blessés

Un cornac juché sur le dos d'un éléphant de Sumatra aide à dégager des débris d'arbres après les crues soudaines à Meureudu, dans la province d'Aceh, en Indonésie, le 8 décembre 2025 ( AFP/Chaideer MAHYUDDIN / CHAIDEER MAHYUDDIN )

Le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont frappé l'île indonésienne de Sumatra s'est alourdi, passant à 950 morts et 5.000 blessés, a annoncé lundi l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB).

En outre, 274 personnes sont toujours portées disparues après la catastrophe qui a touché trois provinces de Sumatra, détruisant de nombreuses habitations, voies de communication et infrastructures publiques, a précisé l'agence.

Au total, plus 1.800 personnes ont péri en Indonésie, au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam à la suite d'une série de tempêtes tropicales et de pluies de mousson qui ont provoqué glissements de terrain et crues soudaines.

Le coût de la reconstruction dans les trois provinces de Sumatra pourrait atteindre l'équivalent de 3,1 milliards de dollars, a indiqué dimanche soir Suharyanto, chef de l'agence BNPB, qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un seul nom.

La province d'Aceh, à l'extrémité occidentale de Sumatra, déjà lourdement endeuillée par le tsunami de 2004, est la région la plus touchée, avec 386 décès et des centaines de milliers de personnes déplacées.

Vue aérienne d'éléphants de Sumatra aidant à dégager des débris d'arbres après des crues soudaines à Meureudu, dans la province d'Aceh, le 8 décembre 2025 en Indonésie ( AFP/Chaideer MAHYUDDIN / CHAIDEER MAHYUDDIN )

La province "manque de tout, surtout de personnel médical. Nous manquons de médecins", a déclaré le gouverneur d'Aceh, Muzakir Manaf, dimanche soir à des journalistes.

"Les médicaments sont importants. Les produits de première nécessité le sont également", a-t-il ajouté.

Une grande partie de l'Asie connaît actuellement la pleine saison de la mousson, indispensable notamment pour la culture du riz mais aussi souvent à l'origine d'inondations.

Selon les experts, le changement climatique engendre des épisodes de pluie plus intenses car une atmosphère plus chaude contient davantage d'humidité, et des températures plus élevées dans les océans peuvent amplifier les tempêtes.

En Indonésie, écologistes, experts et même le gouvernement ont souligné la responsabilité de la déforestation dans les crues soudaines et les glissements de terrain à Sumatra.

- Déploiement doublé au Sri Lanka -

Un moine bouddhiste au milieu d'arbres déracinés et de maisons endommagées après des glissements de terrain provoqués par le cyclone Ditwah dans le village d'Ulapane, près de la ville de Nawalapitiya, dans le district de Kandy, le 7 décembre 2025 au Sri Lanka ( AFP / - )

Au Sri Lanka, touché par un cyclone dévastateur qui a tué 627 personnes à travers le pays, l'armée a déclaré lundi avoir presque doublé les effectifs déployés pour venir en aide aux sinistrés.

Plus de deux millions de personnes — près de 10% de la population — ont été affectées par le cyclone Ditwah. Le Sri Lanka s'attend à de nouvelles fortes pluies de mousson lundi, y compris la région centrale la plus touchée, a indiqué le Centre de gestion des catastrophes (DMC) qui a fait état de nouveaux glissements de terrain.

Le chef de l'armée, Lasantha Rodrigo, a annoncé que 38.500 membres des forces de sécurité avaient été déployés pour renforcer le soutien aux zones touchées par les inondations et les glissements de terrain.

Des habitants au milieu d'arbres déracinés et de maisons endommagées après des glissements de terrain provoqués par le cyclone Ditwah dans le village d'Ulapane, près de la ville de Nawalapitiya, dans le district de Kandy, le 7 décembre 2025 au Sri Lanka ( AFP / - )

"Nous avons presque doublé le déploiement car nous sommes maintenant engagés dans la reconstruction des routes, des ponts et également dans l'aide au nettoyage des puits d'eau potable contaminés par les eaux de crue", a déclaré porte-parole de l'armée, Waruna Gamage à l'AFP.

Le centre du pays, région productrice de thé, a été le plus durement touchée, avec 471 décès signalés, selon les données officielles.

Le président Anura Kumara Dissanayake a décrit cette catastrophe naturelle comme la plus difficile à laquelle le Sri Lanka a été confronté.