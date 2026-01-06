Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 6 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

6 janvier - L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse ce mardi, avec des contrats à terme FFIc1 en hausse de 0,3%.

* NEXT: Le distributeur de mode NXT.L a publié une augmentation supérieure aux attentes de ses ventes à plein tarif pour les neuf semaines se terminant le 27 décembre et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la cinquième fois au cours de l'année dernière. * SAGA: La société d'investissement Kelso Group KLSO.L a acheté 400 000 actions de Saga SAGA.L et a soumis à son conseil d'administration des propositions visant à accroître la valeur de l'entreprise. * HGCAPITAL: HgCapital HGT.L est en pourparlers avancés pour acquérir le fabricant de logiciels financiers OneStream

OS.O , a rapporté Bloomberg News. * IMMATRICULATIONS DE VOITURES: Les immatriculations de voitures en Grande-Bretagne ont augmenté en 2025, selon des données distinctes. Pendant ce temps, les ventes de voitures de Tesla au Royaume-Uni ont chuté en décembre, contrastant avec un bond de près de cinq fois pour BYD. * JLR: Au troisième trimestre, les volumes de vente en gros et au détail du constructeur automobile ont diminué, en raison des arrêts de production consécutifs à l'une des cyber-attaques les plus perturbatrices et les plus médiatisées de Grande-Bretagne. * PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DES MAGASINS: Les chaînes de magasins britanniques ont augmenté leurs prix plus rapidement le mois dernier et pourraient avoir du mal à éviter de nouvelles augmentations en 2026, selon le British Retail Consortium. * SENTIMENT DES ENTREPRISES: Les dirigeants d'entreprises britanniques sont devenus un peu plus optimistes à la suite du budget et se sont montrés plus disposés à augmenter leurs investissements, bien que l'humeur générale soit restée modérée, selon une enquête .

* PÉTROLE:

Les prix du

pétrole ont chuté sur les attentes d'une offre mondiale abondante dans un contexte de faible demande, et alors que le marché a pesé la perspective d'une augmentation de la production de brut vénézuélien suite à la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis.

* MÉTAUX:

Le cuivre

a atteint son plus haut niveau historique , les inquiétudes concernant l'offre suite à de nouvelles perturbations dans les mines continuant à soutenir la hausse. * OR: L'or a atteint son plus haut niveau en une semaine alors que les commentaires accommodants des responsables de la Réserve fédérale ont stimulé les paris sur les réductions de taux d'intérêt et que les tensions au Venezuela ont renforcé la demande de valeurs refuges.

