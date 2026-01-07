La Chine demande aux entreprises technologiques d'interrompre leurs commandes de puces H200 de Nvidia, selon The Information

(Ajout d'un commentaire de l'ambassade de Chine aux États-Unis au paragraphe 6)

Pékin a demandé à certaines entreprises technologiques chinoises d'interrompre leurs commandes de puces H200 de Nvidia NVDA.O cette semaine, et devrait imposer l'achat de puces d'intelligence artificielle au niveau national, a rapporté mercredi le journal The Information, citant des personnes familières avec le sujet.

Nvidia est prise en étau entre Washington et Pékin, alors que les États-Unis renforcent les contrôles sur les exportations de semi-conducteurs avancés utilisés dans l'intelligence artificielle, tandis que les entreprises chinoises cherchent à réduire leur dépendance à l'égard des puces conçues aux États-Unis.

Les tensions sur le commerce des technologies ont été au cœur des conflits entre les États-Unis et la Chine, les semi-conducteurs devenant un point d'ignition stratégique.

La directive chinoise de suspension des commandes a été émise alors que le gouvernement étudie la possibilité d'autoriser l'accès aux puces haute performance de Nvidia, et sous quelles conditions.

Pékin cherche à décourager les entreprises technologiques locales de s'empresser de stocker des puces américaines avant qu'une décision ne soit prise, selon le rapport.

"La Chine s'est engagée à fonder son développement national sur ses propres forces et est également disposée à maintenir le dialogue et la coopération avec toutes les parties afin de préserver la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales", a déclaré Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine aux États-Unis.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters et le ministère chinois du commerce et le ministère de l'industrie et des technologies de l'information n'ont pas immédiatement répondu aux appels en dehors des heures de bureau.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré lors du Consumer Electronics Show cette semaine que la demande en Chine pour sa puce H200 était forte et que l'entreprise considérait les commandes d'achat comme un signal d'approbation plutôt que d'attendre une annonce formelle de Pékin.

Les licences d'exportation américaines pour les puces sont toujours en cours de traitement, et aucun calendrier n'a été fixé.

À la fin de l'année dernière, l'administration du président américain Donald Trump a approuvé l'exportation de puces H200 vers la Chine, un revirement important par rapport aux interdictions précédentes sur le matériel d'IA avancé.

L'approbation était basée sur la condition que l'entreprise paie une taxe unique de 25 % de partage des revenus au gouvernement américain.

Le H200 est le prédécesseur des puces phares actuelles de Nvidia, les "Blackwell".