Nestlé: Le rappel de lots de laits infantiles étendu au Brésil et à la Chine

Un drapeau suisse flotte sur le siège de Nestlé à Vevey

Nestlé a étendu mercredi le rappel de certains lots de produits de nutrition infantile à l'Amérique et à l'Asie après l'Europe la ‍veille, ont montré mercredi des données du groupe et des déclarations des ministères nationaux de la Santé.

Les préparations SMA, BEBA et NAN pour nourrissons et laits de suite ont été rappelé par Nestlé ‌en raison d'une possible contamination par le céréulide, une toxine qui peut provoquer des nausées et des vomissements. Aucune maladie en rapport avec les lots rappelés n'a encore été ​confirmée.

Au moins 37 pays, dont la plupart des États européens ainsi que l'Australie, le Brésil, ⁠la Chine et le Mexique, ont émis des avertissements sanitaires concernant la contamination possible des préparations pour nourrissons.

Ce rappel accentue la pression sur le fabricant de ⁠produits alimentaires et son directeur ‍général Philipp Navratil alors que ce dernier cherche à relancer la croissance ⁠par le biais d'une révision du portefeuille après des bouleversements dans la gestion. L'action Nestlé a perdu environ 4,5% depuis le début de la semaine.

Le ministère brésilien de la Santé a déclaré mercredi ​que le rappel de Nestlé était une mesure préventive après que le céréulide a été détectée dans des produits originaires des Pays-Bas.

Nestlé Australie a déclaré que les lots rappelés avaient été fabriqués ⁠en Suisse, tandis que Nestlé Chine a indiqué qu'elle rappelait des lots de ​lait maternisé importés d'Europe.

Le ministère autrichien de la Santé a déclaré mardi ​que le rappel concernait ​plus de 800 produits provenant de plus de 10 usines et qu'il était le plus important de ​l'histoire de Nestlé.

Un porte-parole de Nestlé n'a pas ⁠pu confirmer cette information.

En France, Nestlé a annoncé avoir procédé, le 5 janvier, à un rappel élargi des laits infantiles Guigoz et Nidal, dans le prolongement du rappel volontaire intervenu début décembre relatif à un lot de lait infantile de la marque Guigoz.

Nestlé a déclaré mardi avoir testé toutes les ‌huiles d'acide arachidonique et les mélanges d'huiles correspondants utilisés dans la production de ses produits de nutrition infantile potentiellement concernés après avoir détecté un problème de qualité dans un ingrédient provenant d'un fournisseur.

Le groupe a augmenté sa production et fait appel à d'autres fournisseurs d'huile d'acide arachidonique afin de maintenir l'approvisionnement.

(Rédigé par Alexander Marrow à Londres et Igor Sodre à Sao Paulo ; version française Etienne ‌Breban ; édité par Kate Entringer)