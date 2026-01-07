L'UE a accepté de suspendre la taxe carbone aux frontières pour les engrais, selon Genevard

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

La Commission européenne a ‍accepté de suspendre la taxe carbone sur les engrais, a ‌déclaré mercredi la ministre française de l'Agriculture Annie Genevard.

Paris ​et Rome avaient demandé ⁠en amont d'une réunion des ministres de l'Agriculture de ⁠l'Union ‍européenne (UE) à ce que ⁠les engrais soient exclus du Mécanisme d'ajustement carbone aux ​frontières (MACF), au moins temporairement, pour protéger les agriculteurs européens en ⁠difficulté.

"La réponse du ​commissaire Sefcovic a été claire : ​la taxe ​carbone sur les engrais sera ​suspendue ⁠avec effet rétroactif au 1er janvier 2026", a écrit sur X Annie Genevard, en référence ‌au commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic.

