L'UE a accepté de suspendre la taxe carbone aux frontières pour les engrais, selon Genevard
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 18:21

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

La Commission européenne a ‍accepté de suspendre la taxe carbone sur les engrais, a ‌déclaré mercredi la ministre française de l'Agriculture Annie Genevard.

Paris ​et Rome avaient demandé ⁠en amont d'une réunion des ministres de l'Agriculture de ⁠l'Union ‍européenne (UE) à ce que ⁠les engrais soient exclus du Mécanisme d'ajustement carbone aux ​frontières (MACF), au moins temporairement, pour protéger les agriculteurs européens en ⁠difficulté.

"La réponse du ​commissaire Sefcovic a été claire : ​la taxe ​carbone sur les engrais sera ​suspendue ⁠avec effet rétroactif au 1er janvier 2026", a écrit sur X Annie Genevard, en référence ‌au commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic.

(Rédigé par Gus Trompiz et Philip Blenkinsop; version française Zhifan Liu, édité par ‌Kate Entringer)

  • ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Le groupe américain Chevron s'intéresse aux actifs étrangers du Russe Lukoil (presse)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:26 

    Le groupe américain Chevron s'est associé avec la société d'investissements américaine Quantum Capital Group pour présenter une offre de reprise des actifs à l'étranger du géant russe Lukoil, visé par des sanctions américaines, rapporte mercredi le Financial Times. ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Julien Brun remplace Nicolas Béraud à la tête de Betclic (jeux et paris)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:22 

    Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié ... Lire la suite

  • Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, annonce avoir demandé son placement en redressement judiciaire ( AFP / Denis Charlet )
    Arts de la table: le verrier Arc placé en redressement judiciaire
    information fournie par AFP 07.01.2026 19:18 

    Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé mercredi en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché, faisant redouter des centaines de suppressions ... Lire la suite

  • Des personnes réunies autour de la tombe de Brigitte Bardot dans le cimetière marin de Saint-Tropez, dans le Var, le 7 janvier 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    Saint-Tropez dit adieu à BB, qui repose face à la mer
    information fournie par AFP 07.01.2026 19:08 

    Saint-Tropez a dit adieu mercredi à Brigitte Bardot, sex-symbol du cinéma mondial devenue passionaria de la cause animale, qui repose désormais au cimetière marin du petit port dont elle a fait la renommée, face à la Méditerranée, non loin de la maison de pêcheur ... Lire la suite

