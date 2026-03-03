Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 3 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE est attendu en baisse ce mardi, avec des contrats à terme FFIc1 en baisse de 0,8%.

* GREGGS: Greggs GRG.L a déclaré que la croissance des ventes a ralenti au cours des premières semaines de 2026, mais il a maintenu ses prévisions de bénéfices stables pour l'ensemble de l'année.

* INCHCAPE: Inchcape INCH.L a déclaré qu'il s'attend à ce que enregistre une croissance organique du volume en 2026 vers le bas de sa fourchette de prévisions précédente, citant la faiblesse persistante de son segment haut de gamme en Asie.

* ABERDEEN: Aberdeen ABDN.L a annoncé une hausse de 4% de son bénéfice annuel, bénéficiant de ses mesures de contrôle des coûts.

* FRESNILLO: Fresnillo FRES.L a annoncé un bond de 80,7% de son bénéfice annuel , grâce à la hausse des prix des métaux précieux.

* SHELL: Un juge de l'État de New York a rejeté la demande de Shell SHEL.L d'annuler une sentence arbitrale favorable à Venture Global VG.N dans le cadre d'un litige portant sur la vente présumée irrégulière de gaz naturel liquéfié par la société américaine.

* SHELL: Shell SHEL.L , Exxon Mobil XOM.N et TotalEnergies TTEF.PA font partie des sociétés les plus exposées aux perturbations de la production de pétrole et de gaz dues à la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, selon des analystes dans des notes de recherche.

* RIO TINTO: Rio Tinto RIO.L a déclaré que le gouvernement du Canada avait approuvé sous condition une contribution non remboursable d'un montant maximum de 18,95 millions de dollars canadiens pour le projet de recherche et de développement sur le gallium métal du mineur.

* PRIX DES MAGASINS: Les chaînes de magasins britanniques ont augmenté leurs prix moins rapidement le mois dernier, offrant un certain répit aux consommateurs confrontés au coût de la vie, selon le British Retail Consortium.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont augmenté, l'aluminium a étendu ses gains , et les prix de l'or ont baissé.

