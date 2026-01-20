Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 20 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse ce mardi, avec des contrats à terme

FFIc1 en recul de 0,5 %.

* GSK: Shionogi & Co 4507.T a déclaré qu'il paierait 2,13 milliards de dollars pour de nouvelles actions dans la coentreprise ViiV Healthcare, augmentant ainsi sa participation dans le fabricant de médicaments contre le VIH à 21,7 %, Pfizer PFE.N se retirant de sa participation de 11,7 %. Par ailleurs, GSK a déclaré qu'elle allait acquérir RAPT Therapeutics RAPT.O pour 2,2 milliards de dollars.

* ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L a déclaré qu'elle retirerait de la cote ses American Depositary Shares et ses titres de créance du Nasdaq.

* QINETIQ: QinetiQ QQ.L a déclaré qu'elle aligne ses activités américaines sur les priorités de l'administration en matière de défense et de sécurité nationales, après le récent appel du président Donald Trump à augmenter le budget militaire.

* DFS FURNITURE: DFS Furniture DFSD.L a nommé Dominique Highfield au poste de directeur financier .

* IMPERIAL BRANDS: Imperial Brands IMB.L a nommé John Rishton au poste de président désigné, succédant à Therese Esperdy.

* EMPLOI: Le marché de l'emploi britannique s'est affaibli dans la période précédant l'annonce du budget de novembre par la ministre des finances Rachel Reeves, selon les données officielles.

* CADRE DE LA CONCURRENCE: La Grande-Bretagne entend affiner son régime de concurrence, s'engageant à le rendre "plus rapide, plus prévisible et plus proportionné", en lançant une consultation officielle dans ce qui pourrait être une révision majeure de l'un des cadres réglementaires les plus stricts au monde.

* SECTEUR DE L'EAU: La Grande-Bretagne présentera des plans pour améliorer le secteur de l'eau en Angleterre mardi, promettant un nouveau régulateur avec des pouvoirs pour effectuer plus de contrôles sur l'infrastructure et essayer de prévenir les déversements d'eaux usées et les pannes d'approvisionnement.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, le cuivre est resté dans une fourchette, et l'or a dépassé les 4 700 dollars l'once pour la première fois.

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: [EN DIRECT/] LES JOURNAUX BRITANNIQUES DU JOUR

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB