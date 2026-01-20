 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 20 janvier
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 08:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse ce mardi, avec des contrats à terme

FFIc1 en recul de 0,5 %.

* GSK: Shionogi & Co 4507.T a déclaré qu'il paierait 2,13 milliards de dollars pour de nouvelles actions dans la coentreprise ViiV Healthcare, augmentant ainsi sa participation dans le fabricant de médicaments contre le VIH à 21,7 %, Pfizer PFE.N se retirant de sa participation de 11,7 %. Par ailleurs, GSK a déclaré qu'elle allait acquérir RAPT Therapeutics RAPT.O pour 2,2 milliards de dollars.

* ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L a déclaré qu'elle retirerait de la cote ses American Depositary Shares et ses titres de créance du Nasdaq.

* QINETIQ: QinetiQ QQ.L a déclaré qu'elle aligne ses activités américaines sur les priorités de l'administration en matière de défense et de sécurité nationales, après le récent appel du président Donald Trump à augmenter le budget militaire.

* DFS FURNITURE: DFS Furniture DFSD.L a nommé Dominique Highfield au poste de directeur financier .

* IMPERIAL BRANDS: Imperial Brands IMB.L a nommé John Rishton au poste de président désigné, succédant à Therese Esperdy.

* EMPLOI: Le marché de l'emploi britannique s'est affaibli dans la période précédant l'annonce du budget de novembre par la ministre des finances Rachel Reeves, selon les données officielles.

* CADRE DE LA CONCURRENCE: La Grande-Bretagne entend affiner son régime de concurrence, s'engageant à le rendre "plus rapide, plus prévisible et plus proportionné", en lançant une consultation officielle dans ce qui pourrait être une révision majeure de l'un des cadres réglementaires les plus stricts au monde.

* SECTEUR DE L'EAU: La Grande-Bretagne présentera des plans pour améliorer le secteur de l'eau en Angleterre mardi, promettant un nouveau régulateur avec des pouvoirs pour effectuer plus de contrôles sur l'infrastructure et essayer de prévenir les déversements d'eaux usées et les pannes d'approvisionnement.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, le cuivre est resté dans une fourchette, et l'or a dépassé les 4 700 dollars l'once pour la première fois.

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: [EN DIRECT/] LES JOURNAUX BRITANNIQUES DU JOUR

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

Dividendes

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 870,000 GBX LSE -0,14%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 000,00 USD LME 0,00%
DFS FURNITURE
184,000 GBX LSE +0,55%
FTSE 100
10 195,35 Pts FTSE Indices 0,00%
GSK
1 811,500 GBX LSE -0,25%
IMPERIAL BRANDS
3 136,500 GBX LSE +1,21%
KIER GROUP
226,000 GBX LSE +1,80%
MCBRIDE
143,400 GBX LSE -0,28%
PFIZER
25,670 USD NYSE -0,81%
QINETIQ GROUP
518,500 GBX LSE -0,58%
RAPT THERAP
35,1000 USD NASDAQ +9,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De nombreux ados, pour qui TikTok, Snapchat ou Instagram sont devenus "indispensables", jugent trop sévère l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ( AFP / Antonin UTZ )
    Interdire les réseaux sociaux? Pour les ados, c'est "trop"
    information fournie par AFP 20.01.2026 09:03 

    L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Trop sévère, jugent de nombreux ados pour qui TikTok, Snapchat, ou Instagram sont devenus "indispensables" même s'ils en connaissent les dangers. Tandis que le gouvernement souhaite instaurer cette interdiction ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.01.2026 08:58 

    Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Le président américain Donald Trump a menacé lundi soir d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit ... Lire la suite

  • LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 20.01.2026 08:49 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Il y a un an, DeepSeek faisait sensation et plaçait l'intelligence artificielle (IA) chinoise sur la carte de la tech mondiale ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Un an après le "choc" DeepSeek, l'euphorie perdure sur une scène chinoise de l'IA galvanisée
    information fournie par AFP 20.01.2026 08:43 

    Il y a un an, DeepSeek faisait sensation et plaçait l'intelligence artificielle (IA) chinoise sur la carte de la tech mondiale. Depuis, galvanisées, d'autres startups chinoises ont fait de fracassantes entrées en Bourse ou réalisé des levées de fonds inespérées. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank