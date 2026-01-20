HSBC relève Intel à "maintenir" en raison des perspectives de demande de processeurs pour serveurs

20 janvier - ** HSBC relève le fabricant de puces Intel

INTC.O de "réduire" à "maintenir"; augmente l'objectif de cours de 26 $ à 50 $

** L'intelligence artificielle passe du génératif à l'agentique, et ce changement sera un catalyseur majeur pour l'augmentation de la demande de processeurs de serveurs, selon une société de courtage

** Les actions d'Intel chutent de près de 2 % à 46,11 $ dans les transactions de pré-marché

** HSBC déclare avoir été prudent sur les activités de fonderie de l'entreprise en raison de problèmes d'exécution et d'une visibilité limitée sur les clients externes, mais voit maintenant l'engagement avec ces clients s'améliorer

** Sept courtiers sur 46 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 34 à "conserver" et 5 à "vendre" ou moins; l'objectif de cours médian est de 23 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont plus que doublé en 2025