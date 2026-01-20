Wendel en discussions avec le spécialiste des produits d'entretien Henkel pour lui vendre Stahl

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Wendel a annoncé mardi être en discussions "non exclusives" avec le fabricant allemand de produits d'entretien Henkel (Schwarzkopf, Mir, Le Chat, ...), pour lui vendre Stahl, spécialisée dans le traitement chimique du cuir.

"Wendel confirme être en discussions non exclusives avec Henkel concernant une éventuelle opération impliquant Stahl", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Il n'existe "aucune certitude quant à l'aboutissement de ces discussions".

Stahl a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 930,2 millions d'euros pour un peu plus de 200 millions d’euros de bénéfice brut d'exploitation (Ebitda). L'entreprise pourrait être valorisée 2,3 milliards de dollars, selon l'agence Bloomberg.

Malgré l’acquisition du fabricant de vernis, encres et adhésifs pour l'industrie des arts graphiques Weilburger en 2024, la croissance du groupe était ralentie l’an dernier par "un environnement tarifaire instable, générant de l’incertitude chez les clients, et qui a notamment affecté la performance et les volumes dans le segment du cuir", expliquait Wendel lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre le 24 octobre 2025.

Stahl est une entreprise spécialisée dans les "revêtements de spécialité et traitements de surface pour matériaux flexibles", précise le site internet de Wendel, indiquant qu'"on trouve ses revêtements de haute performance dans différents produits du quotidien utilisés dans les industries de l'automobile, de l'habillement, du luxe, de la chaussure, du conditionnement et de l'ameublement, entre autres".

Wendel, qui possède 68,1% du capital de Stahl, détient l'entreprise depuis 2006 et a investi au total 225 millions d'euros en fonds propres, selon des chiffres arrêtés à fin 2024.