Actions britanniques-Éléments à surveiller le 10 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse vendredi , les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,3%.

* EASYJET: easyJet EZJ.L a déclaré avoir donné son accord de principe à une offre de rachat concurrente de 5,7 milliards de livres sterling (7,65 milliards de dollars), soit 7,15 livres sterling par action, émanant d’Apollo Global APO.N .

* HAYS: Hays HAYS.L a déclaré s’attendre à ce que son résultat d’exploitation annuel se situe dans le haut de la fourchette des prévisions du marché, grâce à des réductions de coûts et à une meilleure productivité de ses consultants.

* MJ GLEESON: MJ Gleeson GLEG.L a signalé des perspectives incertaines pour l’exercice fiscal débuté le 1er juillet, invoquant les événements géopolitiques mondiaux et les changements politiques potentiels sous le nouveau gouvernement britannique.

* VODAFONE: L’opérateur de télécommunications des Émirats arabes unis E& Group EAND.AD a annoncé qu’il allait vendre la totalité de sa participation dans Vodafone VOD.L pour 5,95 milliards de dollars.

* ASTRAZENECA: Une cour d’appel américaine a confirmé un jugement en faveur d’AstraZeneca AZN.L concernant les allégations selon lesquelles son médicament phare contre le cancer du poumon, le Tagrisso, aurait enfreint des brevets détenus par Wyeth, filiale de Pfizer PFE.N .

* COMMERCE: Le nombre de visiteurs dans les magasins britanniques a baissé de 3,4% en juin par rapport à l’année précédente, la canicule ayant incité de nombreuses personnes à rester chez elles, selon des données du secteur.

* PÉTROLE: Les cours du pétrole ont baissé en début de séance, mais restaient en passe d’enregistrer des hausses hebdomadaires alors que les États-Unis et l’Iran continuaient de s’échanger des représailles.

* OR: L’or a légèrement baissé et s’orientait vers une baisse hebdomadaire, sur fond de craintes que l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran n’alimente l’inflation et n’incite la Réserve fédérale à maintenir une politique monétaire restrictive.

* MÉTAUX: Le cuivre a progressé , soutenu par la faiblesse du dollar et l’apaisement des craintes liées à une série de représailles entre les États-Unis et l’Iran.

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