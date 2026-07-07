Actifs privés : le X Fund de Valhyr Capital tient ses promesses de rendement

(Zonebourse.com) - Un an après son lancement, le X Fund de Valhyr Capital a tenu sa promesse fondatrice : donner aux épargnants français un accès concret aux stratégies d'investissement en actifs privés, jusqu'ici réservées au monde institutionnel. Le fonds affiche un rendement net de 11,61% sur les douze derniers mois glissants, une performance en parfaite adéquation avec les objectifs annoncés lors de sa commercialisation.

Derrière cette performance, le portefeuille compte parmi ses positions sous-jacentes certaines des entreprises non cotées les plus convoitées au monde : Anthropic dans l'intelligence artificielle, Stripe dans les paiements, Adevinta, ou encore le français Septeo.

Une stratégie de conviction en amont

La philosophie de Valhyr Capital repose sur un principe simple, mais exigeant en matière d'exécution : identifier et prendre position dans les entreprises transformationnelles avant qu'elles ne deviennent des géants incontournables.

Anthropic en est l'illustration la plus éloquente. Le X Fund a investi dans la société fondée par Dario Amodei à une valorisation d'environ 390 milliards de dollars. La valorisation d'Anthropic approche aujourd'hui les 1 000 MdsUSD, soit une multiplication par près de trois fois.

"Notre rôle n'est pas d'arriver après la bataille, une fois que les noms font la une des médias. C'est de nous positionner avec nos partenaires au moment où ces entreprises sont encore moins exposées, de façon à capter une valorisation significative pour le compte de nos investisseurs. C'est ce que nous avons fait avec Anthropic. Et nous avons aujourd'hui en portefeuille des entreprises qui, nous en sommes convaincus, pourraient connaître des trajectoires similaires", déclare Olivier Herbout, président et cofondateur de Valhyr Capital .

Un accès inédit à partir de 1 000 euros

Ce qui distingue radicalement le X Fund, c'est son architecture de distribution. Alors que le ticket d'entrée institutionnel pour ce type de stratégie dépasse habituellement 5 MEUR, le X Fund est souscriptible en direct à partir de 20 000 EUR.

Mais c'est sur le canal assurance-vie que réside la véritable rupture : le X Fund est aujourd'hui référencé en unité de compte dans les contrats de Generali, AG2R La Mondiale et d'Apicil. Cela permet à tout épargnant d'y accéder à partir de 1 000 EUR, tout en bénéficiant du cadre fiscal de l'assurance-vie de droit français. Une première sur la place de Paris pour ce type d'exposition.

Le X Fund est un fonds evergreen agréé ELTIF 2.0 par l'AMF et a été distingué Top Private Equity Fund par Financial Services Review Europe.

Valhyr Capital est un acteur pionnier des fonds evergreen de private equity et de dette privée.

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