ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2EME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 5 août 2026 à 7h00

ACTIA GROUP :

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2 ème TRIMESTRE

ET DU 1 er SEMESTRE 2026

Croissance de +1,0% au 1 er semestre, soutenue par les fortes dynamiques d'Aerospace et d'Energy

Perspectives 2026 confirmées

Au 2 ème trimestre 2026 , ACTIA Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de 140,7 M€, stable par rapport à la même période en 2025. Comme attendu, les fortes progressions des divisions Aerospace (+15,1%) et Energy (+44,8%), complétées par la croissance d'Engineering (+7,0%), compensent le recul de Mobility (-5,7%) dans des marchés à forts volumes qui demeurent contrastés. En France, qui représente 44,4% du chiffre d'affaires du Groupe, l'activité progresse de +5,2%, portée notamment par Aerospace et Energy. À l'international, le chiffre d'affaires recule de -5,5%, sous l'effet principalement de la baisse de certains segments de Mobility, notamment les Poids Lourds et les Engins Spéciaux.

Sur le 1 er semestre 2026 , ACTIA Group enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 269,0 M€, en croissance de +1,0% par rapport aux 266,4 M€ réalisés au 1 er semestre 2025, conformément à ses attentes. La France, qui représente 44,0% du chiffre d'affaires semestriel, progresse de +6,5%, tandis que l'activité à l'international recule de -2,4%.

ACTIA Group confirme ses perspectives pour 2026, avec un chiffre d'affaires attendu en légère croissance, autour de +3%, et la poursuite de l'amélioration de sa performance opérationnelle engagée en 2025. Le Groupe continue parallèlement de piloter sa trajectoire commerciale et industrielle, portée par la mise en production progressive de nouvelles familles de produits, avec l'objectif d'atteindre 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

Chiffre d'affaires consolidé en M€, IFRS 2026 (1) 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 128,3 125,8 +2,5 +2,0% dont total des ventes (2) 140,0 138,1 +1,9 +1,4% dont intra-groupes 11,7 12,3 -0,6 -4,8% 2 ème trimestre 140,7 140,6 0,0 0,0% dont total des ventes (2) 153,2 151,5 1,7 +1,1% dont intra-groupes 12,5 10,8 1,7 +15,3% 1 er semestre 269,0 266,4 2,5 +1,0% dont total des ventes (2) 293,2 289,6 3,6 +1,3% dont intra-groupes 24,3 23,2 1,1 +4,6%

(1) Données non auditées.

(2) Le chiffre d'affaires consolidé correspond aux ventes desquelles sont soustraites les facturations intra-groupes.

La division Mobility conçoit et fabrique des équipements et systèmes électroniques embarqués pour adresser les différents enjeux de la mobilité terrestre dans les domaines des transports routier et ferroviaire, des transports de marchandises et de personnes, des engins pour l'agriculture et la construction. La large gamme de solutions et les services associés intègrent des technologies intelligentes et évolutives pour améliorer l'expérience utilisateur, favoriser la transition énergétique, contribuer à la durabilité des véhicules, et accélérer l'évolution vers de nouvelles générations de véhicules digitalisés (véhicules pilotés par le logiciel, véhicules électriques, véhicules autonomes…). Cette division porte également les activités EMS ( Electronic Manufacturing Services) du Groupe, en particulier dans le domaine de la domotique.

Division Mobility, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 99,1 103,4 -4,3 -4,1% 2 ème trimestre 105,7 112,2 -6,4 -5,7% 1 er semestre 204,8 215,5 -10,7 -5,0%

Au 2 ème trimestre 2026, la division Mobility réalise des ventes de 105,7 M€, soit 69,0% des ventes du Groupe, contre 74,0% un an plus tôt. L'évolution de -5,7% reflète notamment un effet de comparaison défavorable dans le segment Poids Lourds (-15,5%). Au 2 ème trimestre 2025, les anticipations de commandes liées à l'entrée en application des nouvelles exigences RED II avaient ponctuellement soutenu les ventes de générations de produits antérieures. Le segment Engins Spéciaux affiche une évolution de - 22,4% dans des marchés qui restent contrastés avec un climat dégradé pour les équipements agricoles en Europe, tandis que les équipements de construction amorcent une reprise graduelle.

Après une progression de +12,1% au 1 er trimestre, le segment Bus & Car consolide son niveau d'activité au 2 ème trimestre (-2,1%). Sur ce marché, ACTIA renforce son positionnement d'architecte de plateformes véhicules, fondé sur sa capacité à concevoir des architectures électroniques globales, cohérentes et évolutives. La dynamique positive du segment Véhicules Légers se poursuit (+6,0%). Dans le Ferroviaire, la croissance accélère à +31,6%, portée par les premières livraisons au titre de contrats remportés post-covid, jusqu'alors principalement en phase d'ingénierie. Les efforts de R&D associés aux succès commerciaux récents restent soutenus.

ACTIA continue d'anticiper un point bas en 2026 et une reprise en 2027 grâce à des contrats pluriannuels déjà enregistrés pour mise en production l'année prochaine, en particulier dans le domaine de la gestion de la puissance, des nouvelles architectures électroniques pour véhicules et du Software Defined Vehicle (SDV). La division a par ailleurs enregistré un nouveau succès commercial dans la télématique embarquée nouvelle génération pour les Poids Lourds, avec une solution intégrant la 5G. Ceci conforte le positionnement d'ACTIA comme partenaire de référence sur les usages réseau de demain et illustre son engagement en faveur de solutions de transport toujours plus sûres, connectées et responsables.

La division Aerospace conçoit et fabrique des systèmes d'électronique embarquée pour l'Aéronautique et le Spatial ainsi que des solutions complètes et intégrées pour les télécommunications par satellite.

Division Aerospace, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 19,4 15,8 +3,5 +22,3% 2 ème trimestre 23,8 20,6 +3,1 +15,1% 1 er semestre 43,1 36,5 +6,7 +18,2%

Au 2 ème trimestre 2026, la division Aerospace réalise des ventes de 23,8 M€, en croissance de +15,1% par rapport au 2 ème trimestre 2025. Elle représente 15,5% des ventes du Groupe, contre 13,6% un an plus tôt. Sur l'ensemble du 1 er semestre, ses ventes atteignent 43,1 M€, en hausse de +18,2%.

En France, la division progresse de +16,1% au 2 ème trimestre, portée notamment par la montée en puissance de contrats conclus avec de grands acteurs du secteur. À l'international, la croissance ressort à +13,5%, soutenue en particulier par la dynamique enregistrée en Amérique du Nord, la France restant encore le principal marché avec 83,6% des ventes de la division. La progression des activités aéronautiques et spatiales, notamment dans l'électronique embarquée et les infrastructures de télécommunications par satellite, ainsi que la contribution des activités de STEEL Electronique, désormais pleinement intégrées, confortent le positionnement de systémier d'ACTIA Aerospace et la pertinence de son offre intégrée, du sol à l'espace.

Afin d'accompagner cette trajectoire de croissance et les besoins croissants en équipements électroniques critiques, ACTIA Aerospace a engagé l'ouverture d'un nouveau site industriel à Toulouse-La Ramée. Cette implantation, qui regroupera d'ici fin 2026 l'ensemble des équipes toulousaines de la division, renforcera ses capacités de production et de test, sa flexibilité industrielle et sa capacité à accompagner la montée en cadence des programmes de ses clients en particulier sur les petites et moyennes séries à plus forte valeur ajoutée.

La division Energy développe, intègre et met en œuvre des solutions novatrices pour la gestion, le transport et la distribution de l'énergie électrique pour les grands acteurs de l'énergie.

Division Energy, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 9,6 8,2 +1,3 +16,1% 2 ème trimestre 10,8 7,5 +3,3 +44,8% 1 er semestre 20,4 15,7 +4,7 +29,8%

Au 2 ème trimestre 2026, la division Energy réalise des ventes de 10,8 M€, en forte croissance de +44,8% par rapport au 2 ème trimestre 2025. Après une progression de +16,1% au 1 er trimestre, ses ventes atteignent ainsi 20,4 M€ sur l'ensemble du semestre, en hausse de +29,8%. La division représente 7,1% des ventes du Groupe au 2 ème trimestre, contre 4,9% un an plus tôt.

Cette dynamique reste notamment portée par le marché français (+44,5%) et la poursuite du programme pluriannuel de dix ans de déploiement de la nouvelle génération de postes de protection et de contrôle-commande numériques PCCN 3. Elle bénéficie plus largement du succès des solutions et équipements développés par ACTIA pour la supervision, la protection et la gestion intelligente des réseaux électriques. La division a par ailleurs remporté un succès majeur dans les systèmes de contrôle-commande numériques des postes haute tension dédiés au transport de l'électricité, confortant son positionnement de systémier de référence sur les infrastructures stratégiques du réseau. À l'international, la division poursuit sa stratégie de diversification avec des avancées en Europe et en Afrique de l'Ouest.

La division Engineering Services assure la conception et le développement de produits et de systèmes embarqués, augmentés de services logiciels pour les secteurs de la mobilité et de l'industrie.

Division Engineering, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 9,5 9,2 +0,3 +3,4% 2 ème trimestre 10,4 9,7 +0,7 +7,0% 1 er semestre 19,8 18,9 +1,0 +5,3%

Au 2 ème trimestre 2026, la division Engineering réalise des ventes de 10,4 M€, en croissance de +7,0% par rapport au 2 ème trimestre 2025. Après une progression de +3,4% au 1 er trimestre, ses ventes atteignent 19,8 M€ sur l'ensemble du semestre, en hausse de +5,3%. La division représente 6,8% des ventes du Groupe au 2 ème trimestre, contre 6,4% un an plus tôt.

La croissance est principalement portée par la France, avec notamment le démarrage d'une nouvelle collaboration dans le domaine des applications de mobilité intelligente. Les expertises de la division dans les systèmes embarqués, le développement logiciel et les technologies liées au Software Defined Vehicle (SDV) continuent par ailleurs de répondre aux besoins de transformation numérique des acteurs de la mobilité et de l'industrie.

La progression des prestations réalisées pour les autres divisions du Groupe traduit également l'intensification des travaux d'ingénierie consacrés au développement de nouvelles générations de produits et de solutions. Ces travaux préparent leur industrialisation et leur entrée progressive en production au cours des prochains mois et des prochaines années, contribuant ainsi à la trajectoire de croissance future d'ACTIA.

PERSPECTIVES 2026 (inchangées)

Avec des secteurs à forts volumes qui n'ont pas retrouvé le chemin de la reprise, ACTIA Group reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility. La poursuite de la croissance des divisions Aerospace et Energy devrait néanmoins compenser et permettre d'enregistrer un chiffre d'affaires 2026 en légère croissance autour de 3%, tout en bénéficiant de l'amélioration de la performance opérationnelle accomplie en 2025.

Dans un contexte de tensions persistantes sur certaines composantes de la supply chain électronique (mémoires, PCB, semi-conducteurs), le Groupe reste vigilant quant aux impacts potentiels sur les niveaux de stocks et les marges, tout en poursuivant ses actions d'optimisation et de sécurisation des approvisionnements.

Ainsi, malgré les volumes de production qui restent bas, ACTIA commence à tirer parti de son programme global de rationalisation. Celui-ci aligne l'organisation et les capacités de production aux réalités actuelles des marchés, tout en préservant la capacité de remonter rapidement en cadence. Les différents sites gagnent progressivement en efficience, tandis que les initiatives en faveur de la préservation du cash et de la réduction des stocks se poursuivent. Les coûts exceptionnels de restructuration engagés en 2025 devraient porter pleinement leurs fruits sur les années à venir, contribuant à l'amélioration structurelle de la performance du Groupe.

Moteur de l'innovation, fruit d'un investissement permanent, ACTIA Group évolue naturellement vers les technologies de véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicle), l'intelligence artificielle et l'éco-conception.

Sur la base des volumes actuels de ses principaux clients grandes séries et avec la mise en production de nouvelles familles de produits, la trajectoire de croissance d'ACTIA Group devrait permettre d'atteindre les 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

Enfin, ACTIA Group célèbre en 2026 ses 40 ans, un anniversaire qui témoigne de la solidité de son modèle familial et indépendant, de la fidélité de ses clients et de sa capacité d'innovation, et qui ouvre une nouvelle page de son développement.

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À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2025 : 535,4 M€.

Plus de 3 800 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 500 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18% du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext Growth Paris

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ALATI – Reuters : ALATI.PA – Bloomberg : ALATI:FP

Indices : Euronext Growth All Shares – Euronext Tech Croissance – Euronext Helios Space – GSO25 (indice boursier régional)

CONTACTS

ACTIA - Catherine Mallet - Tél. : 05 61 17 61 98 – contact.investisseurs@actia.fr

ACTUS Finance & Communication - Marie Calleux /Anne-Charlotte Dudicourt - Tél. : 01 53 65 68 68 – actia@actus.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats du 1 er semestre 2026 : vendredi 18 septembre 2026 (7h00)

: vendredi 18 septembre 2026 (7h00) Présentation des résultats du 1 er semestre 2026 : mercredi 23 septembre 2026