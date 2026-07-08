ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : BILAN DU CONTRAT DE LIQUIDITE DU 1ER SEMESTRE 2026

ACTIA Group

Société Anonyme au Capital de 15 074 955,75 Euros

Siège Social : 5, rue Jorge Semprun – 31400 TOULOUSE

542 080 791 RCS TOULOUSE

Site Internet : www.actia.com – Adresse électronique : contact.investisseurs@actia.fr

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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ACTIA GROUP à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 177 titres ACTIA GROUP

32.242,10 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12 477 titres ACTIA GROUP

33.697,90 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 466 titres ACTIA GROUP

31.091,72 euros

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 28 650 103 948,65 € 285 Ventes 27 950 102 492,85 € 266

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 285 28 650 103 948,65 TOTAL 266 27 950 102 492,85 05/01/2026 1 1 3,28 05/01/2026 1 1 3,28 06/01/2026 1 130 416 06/01/2026 2 140 457,69 07/01/2026 6 640 2061,89 08/01/2026 1 1 3,21 08/01/2026 3 261 826,12 12/01/2026 1 120 376,8 12/01/2026 3 390 1216,8 13/01/2026 1 1 3,11 13/01/2026 2 103 320,33 14/01/2026 2 290 929,31 14/01/2026 2 160 505,6 15/01/2026 1 1 3,24 15/01/2026 4 341 1081,65 16/01/2026 2 223 705,24 16/01/2026 1 120 374,4 19/01/2026 1 140 445,2 19/01/2026 1 10 31,5 20/01/2026 2 141 448,35 20/01/2026 2 13 40,59 21/01/2026 1 140 446,6 21/01/2026 1 11 34,76 22/01/2026 2 240 778,8 26/01/2026 2 240 774 23/01/2026 1 120 390 28/01/2026 2 240 802,8 26/01/2026 1 130 429 29/01/2026 4 188 640,38 27/01/2026 3 400 1319,4 30/01/2026 3 161 540,96 28/01/2026 4 490 1678,54 02/02/2026 3 241 806,17 30/01/2026 1 1 3,36 03/02/2026 3 310 1040,11 02/02/2026 1 1 3,36 04/02/2026 2 260 860,6 04/02/2026 3 390 1314,3 09/02/2026 1 104 348,4 05/02/2026 1 16 53,44 11/02/2026 1 140 485,8 06/02/2026 3 390 1318,2 12/02/2026 3 230 797,76 09/02/2026 2 240 814,8 13/02/2026 1 140 484,4 10/02/2026 4 480 1668 16/02/2026 1 79 271,76 11/02/2026 2 136 476,35 17/02/2026 2 44 151,41 12/02/2026 1 1 3,51 18/02/2026 2 260 893,1 17/02/2026 2 121 422,29 19/02/2026 2 260 874,9 19/02/2026 2 26 88,69 20/02/2026 4 520 1692,6 20/02/2026 1 140 462 23/02/2026 2 124 416,52 23/02/2026 3 420 1432,2 24/02/2026 1 120 396 24/02/2026 1 92 305,44 25/02/2026 2 121 398,09 25/02/2026 1 1 3,29 26/02/2026 1 20 65,8 27/02/2026 2 30 97,95 02/03/2026 2 240 768 02/03/2026 1 150 484,5 03/03/2026 7 681 2130,58 03/03/2026 1 1 3,2 05/03/2026 2 49 152,86 05/03/2026 3 281 889,31 06/03/2026 1 1 3,14 06/03/2026 2 10 31,67 09/03/2026 4 480 1503,6 09/03/2026 3 333 1067,8 10/03/2026 4 310 954,3 10/03/2026 5 593 1867,48 12/03/2026 1 61 192,15 11/03/2026 3 900 2826 13/03/2026 1 300 936 16/03/2026 2 260 822,9 17/03/2026 3 390 1224,6 18/03/2026 2 238 750,56 19/03/2026 5 521 1612,55 19/03/2026 1 1 3,17 20/03/2026 2 41 123,85 20/03/2026 1 1 3,05 23/03/2026 9 1060 3111,84 23/03/2026 2 280 868 24/03/2026 4 480 1380 25/03/2026 3 420 1226,4 25/03/2026 1 120 345,6 26/03/2026 1 140 406 26/03/2026 1 100 287 27/03/2026 15 1423 4383,41 27/03/2026 1 1 2,95 30/03/2026 2 240 793,2 02/04/2026 3 400 1427,8 31/03/2026 7 820 2798,99 07/04/2026 8 962 3492,83 01/04/2026 5 511 1806,03 08/04/2026 2 260 968,5 02/04/2026 5 550 2003,82 09/04/2026 7 820 3093,78 07/04/2026 4 490 1807,9 10/04/2026 3 370 1350,61 08/04/2026 6 670 2553,77 15/04/2026 1 120 445,2 09/04/2026 2 220 853,6 17/04/2026 4 478 1754,31 13/04/2026 2 170 618,49 21/04/2026 3 360 1303,2 15/04/2026 3 360 1346,4 22/04/2026 5 600 2196 16/04/2026 3 158 590,92 23/04/2026 2 240 889,2 17/04/2026 1 1 3,7 27/04/2026 2 2 7,44 20/04/2026 1 114 425,22 28/04/2026 2 155 597,8 21/04/2026 3 360 1357,2 29/04/2026 9 930 3605,52 22/04/2026 1 120 453,6 30/04/2026 3 165 617,1 23/04/2026 2 121 453,75 05/05/2026 9 1090 4087,61 27/04/2026 5 461 1764,11 06/05/2026 1 120 444 28/04/2026 5 690 2719,22 08/05/2026 2 103 380,22 30/04/2026 3 321 1223,94 11/05/2026 1 1 3,74 04/05/2026 4 560 2161,6 13/05/2026 1 130 512,2 05/05/2026 1 20 72,8 14/05/2026 2 600 2349 06/05/2026 3 281 1048,13 15/05/2026 1 88 346,72 11/05/2026 8 841 3207,07 18/05/2026 5 481 1877,1 12/05/2026 2 280 1107,4 19/05/2026 2 220 847 14/05/2026 1 127 506,73 20/05/2026 1 1 3,84 18/05/2026 1 1 3,91 21/05/2026 1 120 475,2 20/05/2026 3 272 1064,36 22/05/2026 3 192 750,57 21/05/2026 2 280 1113 25/05/2026 1 130 509,6 22/05/2026 2 141 561,18 26/05/2026 2 140 548 25/05/2026 3 261 1038,78 27/05/2026 2 236 936,09 27/05/2026 8 960 3840 28/05/2026 2 260 1016,6 28/05/2026 10 1180 4815,82 29/05/2026 2 139 589,1 29/05/2026 4 480 2085,6 01/06/2026 13 1335 5681,36 01/06/2026 4 367 1637,19 02/06/2026 5 500 2056 02/06/2026 3 400 1665,8 03/06/2026 2 240 973,2 04/06/2026 7 820 3624,4 04/06/2026 6 720 3025,22 08/06/2026 1 2 8,42 05/06/2026 2 121 505,78 09/06/2026 3 278 1152,23 09/06/2026 3 167 684,7 11/06/2026 2 121 487,63 10/06/2026 7 662 2680,11 12/06/2026 1 140 550,2 11/06/2026 6 898 3511,09 15/06/2026 2 284 1104,76 12/06/2026 3 360 1382,4 17/06/2026 2 280 1078 15/06/2026 1 120 463,2 18/06/2026 5 601 2298,76 16/06/2026 1 120 463,2 19/06/2026 2 190 741,8 17/06/2026 5 600 2282,4 22/06/2026 10 1180 4715,4 18/06/2026 1 1 3,78 23/06/2026 2 200 835 19/06/2026 4 370 1417,69 24/06/2026 4 421 1751,36 23/06/2026 6 730 3005,26 25/06/2026 2 121 502,15 24/06/2026 2 121 499,75 26/06/2026 3 390 1621,11 25/06/2026 1 1 4,15 26/06/2026 4 390 1594,52 29/06/2026 4 464 1905,46