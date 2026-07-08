ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : BILAN DU CONTRAT DE LIQUIDITE DU 1ER SEMESTRE 2026

ACTIA Group
Société Anonyme au Capital de 15 074 955,75 Euros
Siège Social : 5, rue Jorge Semprun – 31400 TOULOUSE
542 080 791 RCS TOULOUSE
Site Internet : www.actia.com – Adresse électronique : contact.investisseurs@actia.fr
____________
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ACTIA GROUP à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 177 titres ACTIA GROUP
- 32.242,10 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 477 titres ACTIA GROUP
- 33.697,90 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 15 466 titres ACTIA GROUP
- 31.091,72 euros
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|28 650
|103 948,65 €
|285
|Ventes
|27 950
|102 492,85 €
|266
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|285
|28 650
|103 948,65
|TOTAL
|266
|27 950
|102 492,85
|05/01/2026
|1
|1
|3,28
|05/01/2026
|1
|1
|3,28
|06/01/2026
|1
|130
|416
|06/01/2026
|2
|140
|457,69
|07/01/2026
|6
|640
|2061,89
|08/01/2026
|1
|1
|3,21
|08/01/2026
|3
|261
|826,12
|12/01/2026
|1
|120
|376,8
|12/01/2026
|3
|390
|1216,8
|13/01/2026
|1
|1
|3,11
|13/01/2026
|2
|103
|320,33
|14/01/2026
|2
|290
|929,31
|14/01/2026
|2
|160
|505,6
|15/01/2026
|1
|1
|3,24
|15/01/2026
|4
|341
|1081,65
|16/01/2026
|2
|223
|705,24
|16/01/2026
|1
|120
|374,4
|19/01/2026
|1
|140
|445,2
|19/01/2026
|1
|10
|31,5
|20/01/2026
|2
|141
|448,35
|20/01/2026
|2
|13
|40,59
|21/01/2026
|1
|140
|446,6
|21/01/2026
|1
|11
|34,76
|22/01/2026
|2
|240
|778,8
|26/01/2026
|2
|240
|774
|23/01/2026
|1
|120
|390
|28/01/2026
|2
|240
|802,8
|26/01/2026
|1
|130
|429
|29/01/2026
|4
|188
|640,38
|27/01/2026
|3
|400
|1319,4
|30/01/2026
|3
|161
|540,96
|28/01/2026
|4
|490
|1678,54
|02/02/2026
|3
|241
|806,17
|30/01/2026
|1
|1
|3,36
|03/02/2026
|3
|310
|1040,11
|02/02/2026
|1
|1
|3,36
|04/02/2026
|2
|260
|860,6
|04/02/2026
|3
|390
|1314,3
|09/02/2026
|1
|104
|348,4
|05/02/2026
|1
|16
|53,44
|11/02/2026
|1
|140
|485,8
|06/02/2026
|3
|390
|1318,2
|12/02/2026
|3
|230
|797,76
|09/02/2026
|2
|240
|814,8
|13/02/2026
|1
|140
|484,4
|10/02/2026
|4
|480
|1668
|16/02/2026
|1
|79
|271,76
|11/02/2026
|2
|136
|476,35
|17/02/2026
|2
|44
|151,41
|12/02/2026
|1
|1
|3,51
|18/02/2026
|2
|260
|893,1
|17/02/2026
|2
|121
|422,29
|19/02/2026
|2
|260
|874,9
|19/02/2026
|2
|26
|88,69
|20/02/2026
|4
|520
|1692,6
|20/02/2026
|1
|140
|462
|23/02/2026
|2
|124
|416,52
|23/02/2026
|3
|420
|1432,2
|24/02/2026
|1
|120
|396
|24/02/2026
|1
|92
|305,44
|25/02/2026
|2
|121
|398,09
|25/02/2026
|1
|1
|3,29
|26/02/2026
|1
|20
|65,8
|27/02/2026
|2
|30
|97,95
|02/03/2026
|2
|240
|768
|02/03/2026
|1
|150
|484,5
|03/03/2026
|7
|681
|2130,58
|03/03/2026
|1
|1
|3,2
|05/03/2026
|2
|49
|152,86
|05/03/2026
|3
|281
|889,31
|06/03/2026
|1
|1
|3,14
|06/03/2026
|2
|10
|31,67
|09/03/2026
|4
|480
|1503,6
|09/03/2026
|3
|333
|1067,8
|10/03/2026
|4
|310
|954,3
|10/03/2026
|5
|593
|1867,48
|12/03/2026
|1
|61
|192,15
|11/03/2026
|3
|900
|2826
|13/03/2026
|1
|300
|936
|16/03/2026
|2
|260
|822,9
|17/03/2026
|3
|390
|1224,6
|18/03/2026
|2
|238
|750,56
|19/03/2026
|5
|521
|1612,55
|19/03/2026
|1
|1
|3,17
|20/03/2026
|2
|41
|123,85
|20/03/2026
|1
|1
|3,05
|23/03/2026
|9
|1060
|3111,84
|23/03/2026
|2
|280
|868
|24/03/2026
|4
|480
|1380
|25/03/2026
|3
|420
|1226,4
|25/03/2026
|1
|120
|345,6
|26/03/2026
|1
|140
|406
|26/03/2026
|1
|100
|287
|27/03/2026
|15
|1423
|4383,41
|27/03/2026
|1
|1
|2,95
|30/03/2026
|2
|240
|793,2
|02/04/2026
|3
|400
|1427,8
|31/03/2026
|7
|820
|2798,99
|07/04/2026
|8
|962
|3492,83
|01/04/2026
|5
|511
|1806,03
|08/04/2026
|2
|260
|968,5
|02/04/2026
|5
|550
|2003,82
|09/04/2026
|7
|820
|3093,78
|07/04/2026
|4
|490
|1807,9
|10/04/2026
|3
|370
|1350,61
|08/04/2026
|6
|670
|2553,77
|15/04/2026
|1
|120
|445,2
|09/04/2026
|2
|220
|853,6
|17/04/2026
|4
|478
|1754,31
|13/04/2026
|2
|170
|618,49
|21/04/2026
|3
|360
|1303,2
|15/04/2026
|3
|360
|1346,4
|22/04/2026
|5
|600
|2196
|16/04/2026
|3
|158
|590,92
|23/04/2026
|2
|240
|889,2
|17/04/2026
|1
|1
|3,7
|27/04/2026
|2
|2
|7,44
|20/04/2026
|1
|114
|425,22
|28/04/2026
|2
|155
|597,8
|21/04/2026
|3
|360
|1357,2
|29/04/2026
|9
|930
|3605,52
|22/04/2026
|1
|120
|453,6
|30/04/2026
|3
|165
|617,1
|23/04/2026
|2
|121
|453,75
|05/05/2026
|9
|1090
|4087,61
|27/04/2026
|5
|461
|1764,11
|06/05/2026
|1
|120
|444
|28/04/2026
|5
|690
|2719,22
|08/05/2026
|2
|103
|380,22
|30/04/2026
|3
|321
|1223,94
|11/05/2026
|1
|1
|3,74
|04/05/2026
|4
|560
|2161,6
|13/05/2026
|1
|130
|512,2
|05/05/2026
|1
|20
|72,8
|14/05/2026
|2
|600
|2349
|06/05/2026
|3
|281
|1048,13
|15/05/2026
|1
|88
|346,72
|11/05/2026
|8
|841
|3207,07
|18/05/2026
|5
|481
|1877,1
|12/05/2026
|2
|280
|1107,4
|19/05/2026
|2
|220
|847
|14/05/2026
|1
|127
|506,73
|20/05/2026
|1
|1
|3,84
|18/05/2026
|1
|1
|3,91
|21/05/2026
|1
|120
|475,2
|20/05/2026
|3
|272
|1064,36
|22/05/2026
|3
|192
|750,57
|21/05/2026
|2
|280
|1113
|25/05/2026
|1
|130
|509,6
|22/05/2026
|2
|141
|561,18
|26/05/2026
|2
|140
|548
|25/05/2026
|3
|261
|1038,78
|27/05/2026
|2
|236
|936,09
|27/05/2026
|8
|960
|3840
|28/05/2026
|2
|260
|1016,6
|28/05/2026
|10
|1180
|4815,82
|29/05/2026
|2
|139
|589,1
|29/05/2026
|4
|480
|2085,6
|01/06/2026
|13
|1335
|5681,36
|01/06/2026
|4
|367
|1637,19
|02/06/2026
|5
|500
|2056
|02/06/2026
|3
|400
|1665,8
|03/06/2026
|2
|240
|973,2
|04/06/2026
|7
|820
|3624,4
|04/06/2026
|6
|720
|3025,22
|08/06/2026
|1
|2
|8,42
|05/06/2026
|2
|121
|505,78
|09/06/2026
|3
|278
|1152,23
|09/06/2026
|3
|167
|684,7
|11/06/2026
|2
|121
|487,63
|10/06/2026
|7
|662
|2680,11
|12/06/2026
|1
|140
|550,2
|11/06/2026
|6
|898
|3511,09
|15/06/2026
|2
|284
|1104,76
|12/06/2026
|3
|360
|1382,4
|17/06/2026
|2
|280
|1078
|15/06/2026
|1
|120
|463,2
|18/06/2026
|5
|601
|2298,76
|16/06/2026
|1
|120
|463,2
|19/06/2026
|2
|190
|741,8
|17/06/2026
|5
|600
|2282,4
|22/06/2026
|10
|1180
|4715,4
|18/06/2026
|1
|1
|3,78
|23/06/2026
|2
|200
|835
|19/06/2026
|4
|370
|1417,69
|24/06/2026
|4
|421
|1751,36
|23/06/2026
|6
|730
|3005,26
|25/06/2026
|2
|121
|502,15
|24/06/2026
|2
|121
|499,75
|26/06/2026
|3
|390
|1621,11
|25/06/2026
|1
|1
|4,15
|26/06/2026
|4
|390
|1594,52
|29/06/2026
|4
|464
|1905,46
- SECURITY MASTER Key : xZpwZpxpZ5ycl22dYpmZbmFpmWplmpPHbpeVyWSZZp/JnZ9ml5yUmMfHZnJqlm1q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99184-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-s1-2026.pdf
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