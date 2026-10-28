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Acteos: Résultats premier semestre 2026
information fournie par Boursorama CP 28/10/2026 à 17:35

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Résultats 1er semestre 2026
Retour à l’équilibre opérationnel porté par la solide dynamique des activités Software
En K€ IFRS 1er Semestre 2026 1er Semestre 2025
Chiffre d’affaires (CA) 4 156 4 139
Marge Brute 2 980 2 675
En% du CA 71,7% 64,6%
EBITDA 488 34
Résultat Opérationnel 10 (480)
Résultat courant (101) (640)
Résultat Net (part Groupe) (100) (620)

Stabilité du chiffre d’affaires : Croissance de 16,6% des activités Software (75% du CA de semestre), et repli anticipé des activités Mobilité
Au titre du premier semestre 2026, Acteos a réalisé un chiffre d’affaires stable de 4,1 M€. Cette évolution doit être appréciée au regard de la transformation en profondeur opérée par le Groupe depuis deux ans au bénéfice des activités du Core business de l’entreprise : Systèmes d’Information SCM. Sur ces activités, Acteos affiche sur le semestre un chiffre d’affaires de 3,1 M€, en hausse de 16,6%. Cette forte croissance confirme la pertinence du recentrage opéré, sur ces activités désormais prioritaires. Les activités IT, dédiées à l’optimisation de la Supply Chain concentrent ainsi un peu plus de 75% de l’activité globale du Groupe au 30 juin 2026, contre 65% à fin juin 2025.
Montée en puissance des revenus SaaS : 25% du chiffre d’affaires du semestre

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ACTEOS (EX DATATRONIC)
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