Acteos: Résultats premier semestre 2026

Résultats 1er semestre 2026

Retour à l’équilibre opérationnel porté par la solide dynamique des activités Software

En K€ IFRS 1er Semestre 2026 1er Semestre 2025

Chiffre d’affaires (CA) 4 156 4 139

Marge Brute 2 980 2 675

En% du CA 71,7% 64,6%

EBITDA 488 34

Résultat Opérationnel 10 (480)

Résultat courant (101) (640)

Résultat Net (part Groupe) (100) (620)



Stabilité du chiffre d’affaires : Croissance de 16,6% des activités Software (75% du CA de semestre), et repli anticipé des activités Mobilité

Au titre du premier semestre 2026, Acteos a réalisé un chiffre d’affaires stable de 4,1 M€. Cette évolution doit être appréciée au regard de la transformation en profondeur opérée par le Groupe depuis deux ans au bénéfice des activités du Core business de l’entreprise : Systèmes d’Information SCM. Sur ces activités, Acteos affiche sur le semestre un chiffre d’affaires de 3,1 M€, en hausse de 16,6%. Cette forte croissance confirme la pertinence du recentrage opéré, sur ces activités désormais prioritaires. Les activités IT, dédiées à l’optimisation de la Supply Chain concentrent ainsi un peu plus de 75% de l’activité globale du Groupe au 30 juin 2026, contre 65% à fin juin 2025.

Montée en puissance des revenus SaaS : 25% du chiffre d’affaires du semestre