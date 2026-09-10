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Acteos reporte ses résultats semestriels
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 17:40
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Dans un très bref communiqué de presse, l'éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques a annoncé le report de la publication de ses résultats du premier semestre 2026.

Elle était initialement prévue le 10 septembre après la clôture des marchés européens et aura lieu au plus tard le 28 octobre.

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