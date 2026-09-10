Acteos reporte ses résultats semestriels

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Des patients coincés des jours sur des brancards, allongés au sol, retenus arbitrairement : la contrôleure générale des lieux de privation de liberté dénonce des "dysfonctionnements graves" dans la prise en charge des urgences psychiatriques dans divers hôpitaux ...
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