ACTEOS : Chiffre d'Affaires S1 2026

Communiqué de presse

Paris, le 27 Juillet 2026



Premier semestre 2026

Stabilité du chiffre d’affaires dans un contexte de repli anticipé des activités Mobilité

Confirmation de la solide dynamique sur les activités Software, désormais prioritaires : croissance de 16,6%

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er semestre 2026.

Activité

EN K€ S1 2026(1) S1 2025 Variation

Acteos France 4 156 4 139 +0,4%

dont RFID/Auto ID/Mobility 1 037 1 463 -29,1%

dont Software 3 119 2 676 +16,6%

Total Consolidé 4 156 4 139 +0,4%



(1) Chiffres non audités



Au titre du premier semestre 2026, Acteos a réalisé un chiffre d’affaires stable de 4,1 M€. Cette évolution doit être appréciée au regard de la transformation en profondeur opérée par le Groupe depuis maintenant plusieurs mois au bénéfice des activités Software, plus contributives à la rentabilité et offrant un fort potentiel de développement. Licences, prestations, SaaS et revenus maintenance portent cette progression soutenue.

Software : une stratégie commerciale offensive qui porte ses fruits

Sur ces activités, ACTEOS affiche sur le semestre un chiffre d’affaires de 3,1 M€ (75% du CA total), en hausse de 16,6%. Cette forte croissance confirme la pertinence du recentrage opéré. Sur ces activités désormais prioritaires, l’offre produits proposée par le Groupe bénéficie aujourd’hui d’un excellent accueil auprès du marché