Acquisition d'Air Lease pour 7,4 milliards de dollars par Sumitomo, SMBC Aviation, Apollo et Brookfield

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Air Lease AL.N a déclaré mardi qu'elle avait accepté d'être rachetée par une nouvelle société de portefeuille soutenue par Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital et des fonds d'investissement gérés par Apollo et Brookfield pour un montant d'environ 7,4 milliards de dollars en espèces.
