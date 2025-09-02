Acquisition d'Air Lease pour 7,4 milliards de dollars par Sumitomo, SMBC Aviation, Apollo et Brookfield

Air Lease AL.N a déclaré mardi qu'elle avait accepté d'être rachetée par une nouvelle société de portefeuille soutenue par Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital et des fonds d'investissement gérés par Apollo et Brookfield pour un montant d'environ 7,4 milliards de dollars en espèces.