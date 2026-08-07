ACM Research en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et une révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la société d'équipements pour semi-conducteurs ACM Research ACMR.O ont progressé de 14,6 % pour atteindre 90,5 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 282,9 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 269,3 millions de dollars – données compilées par LSEG ** ACM revoit à la hausse la borne inférieure de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, la faisant passer de 1,08 milliard de dollars à 1,125 milliard de dollars. La fourchette actualisée est désormais de 1,125 milliard à 1,175 milliard de dollars.

** La croissance du chiffre d’affaires est tirée par les technologies de placage électrochimique et les solutions d’encapsulation avancées, en hausse respectivement de 168 % et 153 %, selon le directeur général

** Sept des huit sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et une seule « conserver »; le cours cible médian est de 103 $ – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait doublé de valeur depuis le début de l’année