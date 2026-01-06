Aclaris progresse grâce à un essai précoce prometteur d'un médicament contre l'inflammation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Aclaris Therapeutics ACRS.O augmentent de 2,3 % à 2,71 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental ATI-052 a montré une sécurité et une efficacité prometteuses dans un essai clinique de stade précoce

** ATI-052 vise à traiter la dermatite atopique, ou eczéma, et l'asthme en bloquant les signaux d'inflammation - ACRS

** La société affirme que le médicament a été bien toléré, avec de légers effets secondaires tels qu'une rougeur temporaire au point d'injection

** L'ATI-052 est resté dans l'organisme pendant 26 jours et pourrait permettre un dosage tous les trois mois - ACRS

** La société prévoit des essais de validation de concept au début de l'année; des essais de phase intermédiaire plus importants au second semestre de 2026

** A la dernière clôture, ACRS a progressé de ~44% au cours de l'année écoulée