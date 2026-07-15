Ackermans & van Haaren monte sur des propos positifs de KBC Securities

(Zonebourse.com) - Ackermans & van Haaren (AvH) progresse de 1,5% à 273 EUR sur les premiers échanges à Bruxelles, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez KBC Securities, de "accumuler" à "achat", avec un objectif de cours porté de 300 EUR à 320 EUR sur le titre du conglomérat, qui détient notamment Delen Private Bank et Bank Van Breda.
"Après avoir subi une pression importante au 1er trimestre 2026, les marchés financiers se sont fortement redressés. Ce rebond a alimenté le sentiment en faveur des banques privées, qui bénéficient directement de la croissance des actifs sous gestion (AUM) grâce à une hausse des revenus de commissions", souligne KBC.
Le broker a révisé à la hausse ses estimations pour le 1er semestre 2026, prévoyant désormais un bénéfice net de 145 MEUR pour Delen Private Bank (DPB) et de 57 MEUR pour Bank Van Breda (BVB). De plus, les multiples de valorisation du secteur se sont considérablement développés.
"Cela rehausse significativement notre valorisation : 3,2 MdsEUR pour DPB (contre 2,8 MdsEUR) et 1,4 MdEUR pour BVB (contre 1,2 MdEUR)", poursuit KBC, qui anticipe un potentiel de hausse supplémentaire au 2e semestre 2026, "à condition que l'élan actuel du marché se maintienne".
L'intermédiaire financier estime qu'AvH se négocie actuellement avec une décote de 4% par rapport à une valeur nette des actifs (NAV) de 9,3 MdsEUR. Pour l'exercice 2026, il vise une NAV de l'ordre de 11,2 MdsEUR, ce qui porterait la décote à environ 20%, contre un objectif de 5%.
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