 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ackermans & van Haaren monte sur des propos positifs de KBC Securities
information fournie par AOF 15/07/2026 à 09:15

(Zonebourse.com) - Ackermans & van Haaren (AvH) progresse de 1,5% à 273 EUR sur les premiers échanges à Bruxelles, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez KBC Securities, de "accumuler" à "achat", avec un objectif de cours porté de 300 EUR à 320 EUR sur le titre du conglomérat, qui détient notamment Delen Private Bank et Bank Van Breda.

"Après avoir subi une pression importante au 1er trimestre 2026, les marchés financiers se sont fortement redressés. Ce rebond a alimenté le sentiment en faveur des banques privées, qui bénéficient directement de la croissance des actifs sous gestion (AUM) grâce à une hausse des revenus de commissions", souligne KBC.

Le broker a révisé à la hausse ses estimations pour le 1er semestre 2026, prévoyant désormais un bénéfice net de 145 MEUR pour Delen Private Bank (DPB) et de 57 MEUR pour Bank Van Breda (BVB). De plus, les multiples de valorisation du secteur se sont considérablement développés.

"Cela rehausse significativement notre valorisation : 3,2 MdsEUR pour DPB (contre 2,8 MdsEUR) et 1,4 MdEUR pour BVB (contre 1,2 MdEUR)", poursuit KBC, qui anticipe un potentiel de hausse supplémentaire au 2e semestre 2026, "à condition que l'élan actuel du marché se maintienne".

L'intermédiaire financier estime qu'AvH se négocie actuellement avec une décote de 4% par rapport à une valeur nette des actifs (NAV) de 9,3 MdsEUR. Pour l'exercice 2026, il vise une NAV de l'ordre de 11,2 MdsEUR, ce qui porterait la décote à environ 20%, contre un objectif de 5%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

ACKERMANS V HAARE
274,4000 EUR Euronext Bruxelles +2,08%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/07/2026 à 09:15:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,28 +1,34%
2CRSI
28,68 +1,70%
CAC 40
8 365,48 -0,02%
TOTALENERGIES
70,8 -0,56%
SOITEC
104,15 +1,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank