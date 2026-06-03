 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 03/06/2026 : " Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions d'acheter-louer.fr au 31/05/2026 "
information fournie par Actusnews 03/06/2026 à 18:00

Paris, le 03 juin 2026

À 18 heures

Acheter-louer.fr

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Au 31 mai 2026, le capital social de la Société se composait de la façon suivante :

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote [1]

31 mai 2026
83 016 715 		83 016 715

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,

Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

[1] Composé de 0 action détenue au nominatif auxquelles sont attaché des droits de vote double


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mmltlsVsZG7FxmufY5uaa5OUaGZlkmaabZWXk2JvlMmdb2yRxWxqZ52bZnJpmmlp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98543-03-06-2026-alfr-cp-nb-dvv-et-actions-au-31-05-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ACHETER-LOUER.FR
0,0018 EUR Euronext Paris +12,50%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
71,25 +12,92%
CAC 40
8 150,42 -0,71%
Pétrole Brent
97,84 +1,98%
SOITEC
165,7 +8,27%
VALEO
16,64 +18,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank