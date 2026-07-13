ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse d'ACHETER-LOUER.FR du 13/07/2026 : "Réalisation d'une réduction de capital social motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société"

Paris, le 13 juillet 2026

À 8 heures

Réalisation d'une réduction de capital social motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société

Le Groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana, via sa filiale Sol Treasury Corp détenue à 100% du capital par la Société, annonce la réalisation définitive d'une réduction de son capital social d'un montant de 2 429 833,655 euros décidée par le Directoire sur pouvoirs consentis par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 juin 2026 aux termes de sa quinzième résolution.

Cette réduction de capital est réalisée par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société, ainsi ramenée de 0,0112 euro à 0,0002 euro aux fins de prendre en compte l'évolution du cours de bourse et conserver la possibilité de mener toute opération financière qui pourrait s'avérer opportune dans le futur.

La Société rappelle qu'il s'agit d'une opération purement technique qui n'a pas d'incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d'actions en circulation ou la valeur des capitaux propres de la Société.

Le montant de la réduction de capital, soit 2 429 833,655 euros, sera affecté à un compte de réserve indisponible.

A l'issue de cette opération, le capital social de la Société s'élève à 44 851,521 euros, divisé en 224 257 605 actions ordinaires de 0,0002 euro de valeur nominale chacune.

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Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,

Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

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