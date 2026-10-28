ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse ACHETER-LOUER.FR du 28/10/2026 : Nombre d'actions de la Société soumises aux opérations de regroupement

Paris, le 28 octobre 2026

À 18 heures

Nombre d'actions de la Société soumises aux opérations de regroupement

Regroupement par voie d'échange de 10 000 actions existantes contre 1 action nouvelle

Début de l'opération de regroupement : 8 octobre 2026

Prise d'effet du regroupement : 10 novembre 2026

Suspension de la faculté d'exercice ou de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital à compter du 29 octobre 2026 jusqu'au 12 novembre 2026

Réduction de capital motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale

Par communiqué de presse en date du 23 septembre 2026, la Société a annoncé la mise en œuvre d'un regroupement des actions de la Société par attribution d'une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de 2 euros pour 10 000 actions anciennes de 0,0002 euro de valeur nominale.

Comme indiqué dans le calendrier figurant dans le communique de presse du 23 septembre 2026, la Société informe ses actionnaires qu'une augmentation de capital est intervenue depuis la publication dudit communiqué de presse suite à la conversion de valeurs mobilières par leur porteur.

Par conséquent, le nombre d'actions de la Société à provenir du regroupement est augmenté et s'élève à 699 305 562.

La Société rappelle également que la suspension des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital débute à compter du 29 octobre 2026 et se terminera le 12 novembre 2026 (inclus).

Comme indiqué dans son communiqué de presse du 23 septembre 2026, le Directoire de la Société a décidé de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes en vue de diminuer la valeur nominale des actions de la Société pour la ramener de 2 € à 0,5291 €.

A l'issue de ces opérations, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué de la valeur des opérations de regroupement et de réduction de capital social.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,

Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier