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Achats à bon compte sur Forvia, Oddo BHF reste à neutre
information fournie par AOF 03/08/2026 à 11:28
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(Zonebourse.com) - Forvia se reprend nettement ( 9,08%, à 9,684 euros) après avoir chuté de 7,04% vendredi après la publication de ses comptes semestriels.

Sur la période, l'équipementier automobile a vu ses ventes reculer de 4,3%, à 10,509 milliards d'euros, tandis que son résultat opérationnel a progresser de 1,6%, à 632 millions d'euros.

Oddo BHF note que malgré une publication robuste et une conférence téléphonique globalement rassurante, le titre a fortement baissé vendredi et reste en repli de près de 30% depuis le début de l'année. Pour le broker, ce mouvement reflète principalement le désintérêt actuel des investisseurs pour le secteur automobile, alors que la création de valeur pour l'actionnaire reste un sujet de moyen terme.

La conférence téléphonique a, selon Oddo BHF, renforcé le sentiment positif laissé par la publication, avec un management confiant sur la trajectoire. Les analystes mettent l'accent sur la progression de la rentabilité jugée durable, notamment en Amérique du Nord.

Oddo BHF a confirmé sa recommandation à neutre, avec un objectif de cours de 13 euros, laissant apparaître un potentiel de hausse d'environ 46%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/08/2026 à 11:28:00.

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