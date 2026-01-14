Accord entre le Royaume-Uni et l'UE sur les fournisseurs de technologies critiques

par Phoebe Seers et Lawrence White

Les régulateurs financiers britanniques, y compris la Banque d'Angleterre (BoE), ont signé un accord-cadre avec leurs homologues européens pour renforcer la coopération et la surveillance des fournisseurs jugés critiques pour le secteur des services financiers, a déclaré la BoE mercredi.

Le protocole d'accord vise à renforcer la surveillance transfrontalière des fournisseurs de services d'informatique dématérialisée ("cloud") et d'autres entreprises technologiques, afin de réduire les risques de cyberattaques et d'interruptions de service sur internet pour le secteur financier.

En novembre, l'Union européenne (UE) a désigné 19 entreprises technologiques comme essentielles pour le secteur financier, dont les fournisseurs de services de cloud Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure, ainsi qu'IBM IBM.N , London Stock Exchange Group LSEG.L et Tata Consultancy Services TCS.NS .

Les règles confèrent aux régulateurs le pouvoir d'examiner si ces entreprises disposent des cadres de gestion des risques et de gouvernance adéquats pour garantir la résilience des services qu'elles fournissent.

L'annonce de mercredi coïncide avec une visite à Bruxelles de la Secrétaire économique du Trésor, Lucy Rigby, qui doit rencontrer la Commissaire européenne aux Services financiers, Maria Luis Albuquerque, afin de promouvoir une coopération plus étroite entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne dans le domaine des services financiers.

Le resserrement des liens entre la Grande-Bretagne et l'UE a fait l'objet de rapports médiatiques contradictoires ces derniers jours, reflétant les divisions persistantes en Grande-Bretagne suite à sa décision de quitter l'UE en 2016.

Les services financiers ne font pas partie de l'accord de réinitialisation de 2025 entre la Grande-Bretagne et l'UE, mais Lucy Rigby et la Commissaire discuteront des domaines de coopération "lorsque cela est dans l'intérêt de notre économie", a déclaré le ministère des Finances.

Des règles britanniques équivalentes sont entrées en vigueur au début de l'année dernière, mais le ministère britannique des Finances n'a pas encore désigné de prestataire unique.

Malgré cela, une personne au fait des réflexions de la BoE a déclaré que l'accord de coopération avec l'UE pouvait encore entrer en vigueur.

Cette personne, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat, a affirmé que l'accord de coopération s'appliquait "indépendamment du fait qu'ils opèrent ou non en Grande-Bretagne".

Lucy Rigby a déjà déclaré que les entreprises technologiques seraient soumises au régime britannique dans le courant de l'année.

