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Accord entre easyJet et Castlelake
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 09:03

La compagnie aérienne à bas coûts britannique a annoncé être parvenue à un accord préliminaire avec le fonds Castlelake. Le conseil d'administration se dit prêt à recommander cette "cinquième proposition" qui valorise le reliquat du capital en numéraire.

Le feuilleton autour de l'avenir actionnarial d'easyJet a franchi une étape décisive. Le conseil d'administration de la compagnie aérienne et la société d'investissement Castlelake, L.P. ont annoncé avoir trouvé un accord de principe sur les modalités financières clés d'une potentielle offre publique d'achat (OPA) recommandée.

Soumise le 4 juillet 2026, cette "Cinquième Proposition" prévoit le rachat de l'intégralité des actions ordinaires d'easyJet que Castlelake ne détient pas encore, au prix de 6,90 livres sterling par action en numéraire. L'offre intègre également une option alternative de paiement partiel en actions non cotées.

Le conseil d'administration séduit mais prudent

Après examen avec ses conseillers financiers, la direction d'easyJet a indiqué qu'elle serait disposée à recommander cette offre à ses actionnaires, sous réserve qu'elle devienne ferme et que les clauses juridiques annexes soient finalisées.

Pour rassurer les marchés et les autorités, Castlelake a d'ores et déjà consenti à un engagement de "meilleurs efforts" (best endeavours) pour fluidifier l'obtention des validations réglementaires. Le repreneur potentiel a également affiché son soutien total à la stratégie actuelle de la compagnie : modernisation de la flotte, un axe jugé central pour la compétitivité et la décarbonation, et une pérennité sociale avec une volonté affichée de maintenir la résilience du modèle européen d'easyJet.

Un calendrier sous haute surveillance (règle du "Put Up or Shut Up")

L'opération reste toutefois soumise à des conditions d'usage strictes, incluant la finalisation de l'audit des comptes (due diligence). Afin de mener à bien ces négociations, le régulateur britannique (le Panel on Takeovers and Mergers) a accordé une prolongation du calendrier réglementaire.

Castlelake a désormais jusqu'au lundi 3 août 2026 à 17h00 pour formuler une offre ferme ou se retirer définitivement.

Le prédateur se réserve par ailleurs le droit de réviser son prix à la baisse si easyJet venait à verser un dividende d'ici là, ou si une offre concurrente moins disante apparaissait. À ce stade, le conseil d'administration rappelle qu'il n'existe aucune certitude quant au dépôt effectif de l'offre et invite ses actionnaires à ne mener aucune action pour le moment.

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