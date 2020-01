Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord en Allemagne sur les modalités d'une sortie du "charbon brun" Reuters • 16/01/2020 à 15:20









(Actualisé avec RWE) BERLIN, 16 janvier (Reuters) - L'Allemagne a précisé les conditions d'une fermeture d'ici 2038 de ses centrales thermiques fonctionnant au lignite, ou charbon brun, le gouvernement fédéral acceptant de dédommager à hauteur de 40 milliards d'euros les acteurs de cette filière et les régions les plus concernées par la transition, a annoncé jeudi le ministre de l'Economie, Peter Altmaier. La fermeture des centrales au lignite s'inscrit dans la transition énergétique qui vise à ramener d'ici 2030 les émissions allemandes de gaz à effet de serre à 55% de leurs niveaux enregistrés dans les années 1990. L'Allemagne est le premier producteur mondial de lignite. Considéré comme le type de charbon le plus polluant, il compte pour 19% dans le "mix" énergétique de la première économie européenne. Les modalités d'accompagnement exposées jeudi sont le résultat d'une longue nuit de négociations entre le gouvernement fédéral et les exécutifs régionaux des Länder. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert, a annoncé que les quatre Länder les plus affectés par la fin du lignite (Brandebourg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Saxe et Saxe-Anhalt) bénéficieraient d'une aide fédérale allant jusqu'à 14 milliards d'euros. Vingt-six autres milliards seront débloqués pour accompagner cette transition. Seibert a indiqué que les entreprises à forte consommation d'énergie auraient ainsi accès à des subventions à compter de 2023 pour compenser l'augmentation des coûts de l'électricité liée à la sortie du charbon. Il n'a pas fourni de précision sur les critères ou les montants. 6.000 EMPLOIS Berlin aidera également les producteurs d'énergie qui fermeront leurs centrales à charbon. Le ministre social-démocrate des Finances Olaf Scholz a précisé lors d'une conférence de presse que les sommes débloquées pour les énergéticiens totaliseraient 4,35 milliards d'euros. D'après deux sources gouvernementales, le groupe allemand RWE RWEG.DE devrait percevoir environ 2,6 milliards d'euros. La compagnie minière Mibrag, filiale du groupe tchèque d'énergie EPH, recevra le 1,75 milliard restant, indiquent de leur côté deux sources proches du sujet. Les salariés des entreprises concernées auront également droit à des dédommagements - non chiffrés - jusqu'en 2043. Selon RWE, la sortie du "charbon brun" coûtera 6.000 emplois au groupe d'ici 2030. "Nous pensons qu'à court terme, 3.000 emplois seront supprimés. D'ici 2030, le total sera porté à 6.000. Le nombre de salariés employés dans nos dispositifs de charbon brun vont chuter de plus de 60% en dix ans", a déclaré Martin Schmitz, président du directoire du producteur d'électricité. La Fédération de l'industrie allemande (BDI) a estimé que ces dédommagements étaient inférieurs aux attentes des industriels qui vont devoir gérer les conséquences d'un renchérissement des coûts de l'électricité. Altmaier a estimé lui que l'accord trouvé avec les exécutifs régionaux était un "bon accord pour la protection du climat". Il a ajouté que le projet de loi de sortie du charbon serait vraisemblablement présenté le 29 janvier devant le Bundestag. Il prévoit explicitement que la dernière centrale thermique à charbon devra être fermée en 2038 au plus tard. Le calendrier des fermetures sera rendu public après des discussions avec les acteurs industriels de la filière. (Markus Wacket, Michael Nienaber et Holger Hansen version française Jean Terzian et Henri-Pierre André, édité par Sophie Louet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.