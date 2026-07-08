Accord de licence entre AstraZeneca et Sino Biopharmaceutical dans la BPCO

Sino Biopharmaceutical a annoncé mercredi que sa filiale Chia Tai Tianqing avait conclu un accord de licence exclusif avec le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca pour le développement, la fabrication et la commercialisation de l'un de ses principaux projets, le TQC3721.

Dans sa formulation administrée par nébulisation, TQC3721 est actuellement évalué dans un essai clinique de phase III en Chine chez des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), après des résultats de phase IIb ayant mis en évidence un profil susceptible d'être le meilleur de sa catégorie ("best-in-class"), rappelle la société basée à Hong Kong.

Aux termes de l'accord, l'entreprise chinoise va accorder à AstraZeneca une licence exclusive pour exploiter le TQC3721 en dehors de la Chine. AstraZeneca obtiendra également des droits mondiaux exclusifs pour certains programmes de développement futurs.

En contrepartie, Sino Biopharmaceutical recevra un paiement initial de 200 MUSD, un montant auquel pourraient s'ajouter des paiements d'étapes supplémentaires liés au développement, à la réglementation et aux ventes, pouvant atteindre un total de 1,9 MdUSD, sans compter des redevances basées sur un pourcentage à deux chiffres basés sur les éventuelles ventes du médicament.

Il s'agit du deuxième accord de licence conclu cette année par Sino Biopharmaceutical avec un groupe pharmaceutique de premier plan, après le partenariat signé avec Sanofi en février dernier.