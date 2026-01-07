Accord Caracas-Washington pour la livraison aux USA de millions de barils de pétrole vénézuélien

Caracas et Washington sont parvenus à un accord pour l'exportation de 2 milliards de dollars de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis, a déclaré mardi le président américain Donald Trump, une démarche qui pourrait avoir notamment pour effet de détourner des flux à destination de la Chine tout en évitant au Venezuela des baisses de production supplémentaires.

Cet accord constitue un signal fort de la volonté du gouvernement intérimaire vénézuélien de répondre aux demandes de Donald Trump, qui a prévenu que Caracas s'exposait à une potentielle deuxième opération militaire américaine s'il n'ouvrait pas son marché aux compagnies pétrolières américaines.

L'annonce du président américain intervient trois jours après la

capture

de Nicolas Maduro lors d'une attaque de l'armée américaine. L'administration Trump accuse le président vénézuélien déchu de

narcoterrorisme

et l'a transporté à New York, où il a été présenté lundi devant un juge. Il a plaidé non coupable des accusations le visant.

Donald Trump avait dit plus tôt vouloir que la présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, permette aux Etats-Unis et aux entreprises privées de disposer d'un "accès total" à l'industrie pétrolière du Venezuela.

Par ailleurs, alors que l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado a exprimé mardi sa volonté de regagner rapidement le pays afin d'accélérer la transition avec la tenue d'élections libres, le président américain a dit

exclure un scrutin

à court terme.

Des millions de barils de pétrole n'ont pu être exportés par Caracas et ont été stockés dans des pétroliers et des ports depuis mi-décembre en raison d'un

blocus

imposé par Donald Trump, qui a menacé alors de saisir les pétroliers contrevenant au large du Venezuela.

Ce blocus s'inscrivait dans le cadre d'une campagne de pressions accrues exercées par la Maison blanche contre le gouvernement de Nicolas Maduro afin que celui-ci

quitte le pouvoir

. Washington a également mené de multiples frappes meurtrières au large du Venezuela contre des navires accusés de transporter de la drogue.

De hauts représentants vénézuéliens ont dénoncé l'illégalité des opérations américaines, au premier rang desquelles la capture de Nicolas Maduro, accusant les Etats-Unis de vouloir s'accaparer les vastes réserves de pétrole du pays d'Amérique latine.

Le Venezuela va "remettre" aux Etats-Unis entre 30 millions et 50 millions de barils de pétrole visés par des sanctions, a déclaré mardi Donald Trump sur les réseaux sociaux.

"Ce pétrole va être vendu à son prix de marché, et cet argent sera contrôlé par moi, en tant que président des Etats-Unis d'Amérique, pour garantir qu'il est utilisé au profit du peuple vénézuélien et des Etats-Unis!", a-t-il écrit.

Il a ajouté que le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright, serait chargé de la mise en oeuvre de l'accord entre Washington et Caracas.

Le pétrole va être envoyé directement vers des ports américains, a également fait savoir le locataire de la Maison blanche.

Aucun commentaire n'a été effectué par le gouvernement intérimaire vénézuélien ni par la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA.

Plus tôt dans la journée, deux sources informées de l'accord ont déclaré à Reuters que la livraison aux Etats-Unis de barils de pétrole jusque-là bloqués au Venezuela pourrait initialement nécessiter de réaffecter des cargaisons qui devaient être acheminées en Chine.

Depuis dix ans, Pékin est le principal acquéreur de pétrole vénézuélien, d'autant plus depuis que Washington a instauré en 2020 des sanctions contre les entreprises pétrolières faisant des affaires avec le Venezuela.

"Trump veut que cela se produise rapidement afin de pouvoir dire qu'il s'agit d'une grande victoire", a commenté une source de l'industrie pétrolière.

(Marianna Parraga, Erin Branco, Jonathan Saul, Jarret Renshaw, Arathy Somasekhar et Costas Pitas; version française Jean Terzian)