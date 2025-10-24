Accor, Safran, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Accor

Accor enregistre un chiffre d'affaires de 1,36 milliards d'euros en hausse de 0,1% à taux de change constant par rapport au troisième trimestre 2024. L'opérateur des chaînes Ibis et Novotel anticipe pour l'exercice 2025 une croissance du RevPAR entre 3% et 4% et une croissance du réseau autour de 3,5%. Le groupe revoit à la hausse sa perspective de croissance de l'EBE courant entre 11% et 12% (entre 9% et 10% initialement) à taux de change constant.

Alten

Au troisième trimestre, Alten a réalisé un chiffre d'affaires de 991,9 millions, en baisse de 1,7%. A données constantes, le spécialiste de l'ingénierie et du conseil en technologies a enregistré une décroissance organique de 4,5%, dont -3,4% en France et -5% hors de France. A fin septembre, il affiche une décroissance interne de 5,2%, dont - 4% en France et - 5,8% hors de France. "La baisse de l'activité est principalement due au fort recul de l'activité Automobile, dans une moindre mesure aux secteurs des Télécom, Autres Industries, Electronique et au secteur Public" a commenté la société.

Edenred

Le Conseil d'administration d'Edenred a décidé de coopter Augustin de Romanet en qualité d'administrateur, avec effet immédiat. Au regard des critères d'indépendance retenus par le Conseil d'administration et issus du Code AFEP/MEDEF, il est considéré comme administrateur indépendant.Cette cooptation intervient à la suite de la démission Thierry Delaporte, annoncée le 9 octobre 2025.

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Guerbet

Au troisième trimestre, Guerbet a renoué avec une croissance de son chiffre d'affaires. Il a progressé de 2,6%, à 198,7 millions d'euros, à périmètre comparable et à taux de change constants. Sur neuf mois, dans les mêmes conditions, les revenus s'affichent en repli de 2,8%, à 584,7 millions d'euros. L'accélération observée au troisième trimestre, qui a été conforme aux prévisions du groupe, devrait se poursuivre sur les trois derniers mois de l'année.

JCDecaux

JCDecaux annonce que sa filiale norvégienne JCDecaux Norge AS a signé un contrat exclusif de 4+2+2 ans, portant sur l'exploitation de l'ensemble des actifs publicitaires des gares de Norvège, notamment la gare centrale d'Oslo, son plus grand et plus important hub de transport. Bane NOR financera les dépenses d'investissement.

Nexity

Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d'affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% des revenus de l'activité tertiaire à 44 millions d'euros. Cette dernière souffre de "l'effet de base lié aux livraisons d'envergure réalisées en 2024". Les revenus de l'activité aménagement et promotion Immobilier résidentiel ont reculé de 5% à 1,576 milliard d'euros.

Roche Bobois

Roche Bobois a publié au troisième trimestre un chiffre d‘affaires de 93,2 millions d'euros, en baisse de 0,8% à changes constants. Le chiffre d'affaires 9 mois du spécialiste de l'ameublement haut de gamme ressort stable à 299,5 millions d'euros (+0,5% à changes constants et -0,4% à changes courants), en ligne avec les attentes de l'exercice. En termes de volume d'affaires, les prises de commandes des magasins en propre s'élèvent à 78,5 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 2,5% à changes constants par rapport à la même période l'an dernier.

Safran

Safran a enregistré un chiffre d'affaires de 7,852 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse organique de 18,5%. Sur 9 mois, le chiffres d'affaires de l'équipementier automobile a progressé de 15%, à 22,57 milliards d'euros. "Portés par cette solide performance et tout en intégrant l'impact estimé des droits de douane, nous relevons l'ensemble de nos perspectives annuelles", a déclaré Olivier Andriès, directeur général de Safran.

Sanofi

Sanofi a livré ses résultats du troisième trimestre d'où ressort un bénéfice net des activités, qui correspond au résultat net hors impact des cessions et acquisitions, a progressé de 4% en données publiées au trimestre écoulé, à 3,55 milliards d'euros, contre 3,29 milliards attendus. A taux de change constants, il a progressé de 9,8%.. Le chiffre d'affaires du laboratoire français est ressorti sur la période à 12,43 milliards d'euros (contre un consensus de 12,23 milliards), en hausse de 7% à taux de change constants et de 2,3 % en données publiées.

Seb

Seb a dévoilé des comptes trimestriels en recul sur fond de révisions à la baisse de ses perspectives annuelles comme déjà annoncé le 6 octobre. Le chiffre d'affaires ressort en retrait de 3,5% à 1,92 milliard d'euros, au troisième trimestre et en baisse de 1,2% en organique. Le résultat opérationnel d'activité s'affiche en recul de 39,8% à 267 millions d'euros. Seb annonce, par ailleurs, un plan pour renouer avec "la dynamique de croissance du groupe et ses standards de rentabilité", visant environ 200 millions d'économies récurrentes à l'horizon 2027.

Valeo

Valeo a dévoilé un chiffre d'affaires du troisième trimestre de près de 5 milliards d'euros, en croissance de 3,5% à périmètre et taux de change constants. Par zone géographique, l'Europe affiche une surperformance tandis que la Chine s'améliore et réduit significativement son écart de performance avec le marché chinois automobile.Sur cette base, les objectifs 2025 sont confirmés avec un chiffre d'affaires à environ 20,5 milliards d'euros, un Ebitda en % du chiffre d'affaires de 13,5% à 14,5% et une marge opérationnelle de 4,5% à 5,5%.

Vinci

Vinci a déclaré un chiffre d'affaires de 19,4 milliards d'euros, en hausse de 4,7%, au troisième trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'année, il atteint 54,3 milliards d'euros, en hausse de 3,7 %. À l'international (58 % du total), le chiffre d'affaires s'établit à 31,4 milliards d'euros, en croissance de 5,3 %. En France (42 % du total), il s'élève à 22,9 milliards d'euros, en hausse de 1,6 %.