Accor renforce sa gouvernance franchise avec la nomination de Leire Leoz
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:35

Le groupe hôtelier poursuit le développement de son modèle de franchise au sein de ses segments Premium, Milieu de gamme et Économique.

Accor annonce la nomination de Leire Leoz au poste de directrice des franchises pour la division Premium, Milieu de gamme et Économique, avec prise de fonction le 2 février. Elle reportera à Jean-Jacques Morin, directeur général adjoint du groupe, et rejoindra le comité exécutif de cette division.

Sa mission consistera à optimiser la stratégie et les opérations de franchise du groupe, en renforçant la performance opérationnelle des hôtels franchisés. Elle sera également chargée d'améliorer les processus internes et les outils de soutien aux partenaires, de consolider les relations avec les propriétaires et de promouvoir les meilleures pratiques au sein de l'écosystème de franchise.

"Son expérience approfondie et son leadership éprouvé seront des atouts clés pour renforcer les partenariats et accélérer le succès des hôtels franchisés", a commenté Jean-Jacques Morin.

Avant de rejoindre Accor, Leire Leoz occupait le poste de vice-présidente des relations propriétaires et partenaires pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez Marriott International. Elle a également exercé des fonctions dirigeantes chez Starwood Hotels & Resorts et InterContinental Hotels Group, après avoir débuté sa carrière à la Commission européenne.

