Accor renforce sa gouvernance franchise avec la nomination de Leire Leoz
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:35
Accor annonce la nomination de Leire Leoz au poste de directrice des franchises pour la division Premium, Milieu de gamme et Économique, avec prise de fonction le 2 février. Elle reportera à Jean-Jacques Morin, directeur général adjoint du groupe, et rejoindra le comité exécutif de cette division.
Sa mission consistera à optimiser la stratégie et les opérations de franchise du groupe, en renforçant la performance opérationnelle des hôtels franchisés. Elle sera également chargée d'améliorer les processus internes et les outils de soutien aux partenaires, de consolider les relations avec les propriétaires et de promouvoir les meilleures pratiques au sein de l'écosystème de franchise.
"Son expérience approfondie et son leadership éprouvé seront des atouts clés pour renforcer les partenariats et accélérer le succès des hôtels franchisés", a commenté Jean-Jacques Morin.
Avant de rejoindre Accor, Leire Leoz occupait le poste de vice-présidente des relations propriétaires et partenaires pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez Marriott International. Elle a également exercé des fonctions dirigeantes chez Starwood Hotels & Resorts et InterContinental Hotels Group, après avoir débuté sa carrière à la Commission européenne.
Valeurs associées
|45,540 EUR
|Euronext Paris
|+0,04%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert jeudi en ordre dispersé, les investisseurs analysant les résultats des géants de la "tech", qui ont fait état d'une nouvelle hausse des dépenses liées à l'IA, et les perspectives en matière de politique monétaire américaine. Dans ... Lire la suite
-
TotalEnergies a annoncé jeudi la reprise complète de l’ensemble des activités du projet à 20 milliards de dollars (16,72 milliards d'euros) d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique, interrompu il y a bientôt cinq ans après une attaque meurtrière menée ... Lire la suite
-
L'ex-PDG du distributeur français Casino Jean-Charles Naouri a été condamné jeudi à quatre ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable à domicile sous surveillance électronique, pour corruption privée active et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses. ... Lire la suite
-
Face aux menaces d'intervention militaire américaine et aux sanctions adoptées jeudi par l'UE, l'Iran, qui a maté dans le sang la contestation populaire intérieure, se dit prêt à une "riposte écrasante" à l'extérieur. L'Union européenne, qui doit décider jeudi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer