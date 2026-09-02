Accor lance une émission d'OCEANEs de 380 MEUR à échéance 2032

Le groupe hôtelier entend notamment utiliser les fonds levés pour racheter une partie de ses obligations convertibles arrivant à échéance en 2027.

Accor annonce le lancement d'une émission de 380 MEUR d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs), à échéance 2032, réservée aux investisseurs qualifiés.

Les obligations porteront un taux d'intérêt annuel fixe compris entre 1,125% et 1,625%, avec une prime de conversion ou d'échange comprise entre 35% et 40%. Le règlement-livraison est prévu le 9 septembre 2026.

Le produit net servira principalement à financer le rachat concomitant d'un maximum de 330 MEUR en nominal d'OCEANEs à échéance 2027, correspondant à une valeur de rachat d'environ 380 MEUR. Le solde éventuel financera les besoins généraux du groupe.

Cette opération s'inscrit dans la politique de gestion de la maturité de la dette d'Accor. Les modalités définitives de l'émission et les résultats du rachat doivent être annoncés dans la journée du 2 septembre.

En fin de matinée, le titre Accor progresse d'environ 0,5% à la Bourse de Paris, autour des 46 euros.