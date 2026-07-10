information fournie par Reuters • 10/07/2026 à 14:11

Accor et Sun Group signent un accord qui prévoit plus de 5.300 clés sur cinq ans

Accor ACCP.PA :

* ACCOR ET SUN GROUP SIGNENT UN ACCORD DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE QUI PRÉVOIT PLUS DE 5.300 CLÉS AU COURS DES CINQ PROCHAINES ANNÉES

* LES NOUVELLES PROPRIÉTÉS COMPRENNENT DES HÔTELS, DES RESORTS ET DES RÉSIDENCES AVEC SERVICES

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(Rédaction de Gdansk)