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Accor et Sun Group signent un accord qui prévoit plus de 5.300 clés sur cinq ans
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 14:11

Accor ACCP.PA :

* ACCOR ET SUN GROUP SIGNENT UN ACCORD DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE QUI PRÉVOIT PLUS DE 5.300 CLÉS AU COURS DES CINQ PROCHAINES ANNÉES

* LES NOUVELLES PROPRIÉTÉS COMPRENNENT DES HÔTELS, DES RESORTS ET DES RÉSIDENCES AVEC SERVICES

Texte original https://tinyurl.com/5ynaayn8 Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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