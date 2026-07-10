Accor et Sun Group signent un accord qui prévoit plus de 5.300 clés sur cinq ans

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information fournie par Zonebourse•10.07.2026•18:06•
Le conseil d'administration a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence, sous réserve d'aménagements avec les créanciers. L'opération, prévue d'ici la fin de l'année, va massivement diluer les actionnaires actuels. Le distributeur ...
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information fournie par AFP Video•10.07.2026•18:03•
La tapisserie de Bayeux est arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi au British Museum de Londres auquel elle est prêtée pendant un an, à l'issue d'un transfert historique et sous haute surveillance pour cette fragile oeuvre du XIe siècle.
information fournie par AFP Video•10.07.2026•18:02•
Plus de 25.000 hectares ont brûlé en France depuis le début de l'année, selon une estimation communiquée par le directeur général de la Sécurité civile, Julien Marion, à l'issue d'une cellule interministérielle de crise.
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