Accor et EXTENDAM annoncent un hôtel TRIBE de 209 chambres à Paris
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 11:17
Accor annonce, avec l'investisseur hôtelier EXTENDAM, la signature d'un accord pour développer un nouvel établissement sous la marque TRIBE au sein du projet urbain Python-Duvernois, à Paris. L'hôtel comptera 209 chambres et s'inscrira dans un programme mixte de plus de 100 000 m² comprenant logements, bureaux, commerces, équipements publics modernisés et un parc de 3,3 hectares.
L'établissement proposera notamment des espaces de restauration, de coworking, un espace fitness et une salle de réunion. Il intégrera également une solution d'hébergement destinée aux professionnels de santé, aux aidants et aux patients des hôpitaux situés à proximité.
Le projet prévoit une conception bas carbone avec l'utilisation de matériaux locaux, un raccordement au réseau de chaleur urbain, un toit végétalisé et des aménagements favorisant la biodiversité. L'hôtel vise la certification environnementale BREEAM "Excellent".
Le titre Accor progresse de plus de 3% ce matin à Paris.
Valeurs associées
|43,810 EUR
|Euronext Paris
|+3,20%
