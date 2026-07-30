Accor en contraction après des résultats contrastés

Le 1er semestre a été marqué par une légère hausse de l'activité mais aussi par une sensible baisse des bénéfices. Si la guidance d'EBITDA est conservée, le groupe a légèrement révisé à la baisse les perspectives de croissance de son réseau. Ce matin, le titre cède près de 1% à Paris.

Accor a enregistré un bénéfice net part du groupe publié de 114 MEUR au premier semestre 2026, en baisse de 51,1% par rapport à la même période un an plus tôt et laissant apparaître un BPA de 0,33 EUR (-58%).

En données ajustées, le bénéfice net ressort à 231 MEUR, en recul de 3,8%, pour un BPA de 0,83 EUR (stable).

De son côté, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 2,76 MdsEUR, en hausse de 3% à taux de change constant et de 0,6% en données publiées, et légèrement au-dessus du consensus S&P qui ciblait plus modestement 2,72 MdsEUR.

Par ailleurs, l'excédent brut d'exploitation courant (soit l'EBITDA) atteint 563 MEUR (soit 6,5% à taux de change constant et 2,1% en données publiées), très légèrement au-dessus du consensus de 556 MEUR, et le free cash flow récurrent progresse de 42% à 194 MEUR, porté notamment par une baisse des impôts payés et un contrôle strict des investissements.

Sur le plan opérationnel, le RevPAR du groupe progresse de 2,2% au premier semestre et de 4,6% hors Moyen-Orient. "Malgré les perturbations liées à la situation au Moyen-Orient, les performances du Groupe affichent une croissance solide" a mis en avant le p.-d.g., Sébastien Bazin qui anticipe "une poursuite de la croissance" au second semestre.

Le dirigeant précise aussi que la cession de la participation dans Essendi constitue aussi "une étape importante" dans la transformation d'Accor vers un modèle davantage "asset light".

Pour 2026, Accor vise une croissance annuelle du RevPAR comprise entre 2 et 2,5%, une croissance du réseau d'environ 3,5% (contre plus de 4% dans les précédentes prévisions) et un EBE courant compris entre 1 260 et 1 285 MEUR, sur la base d'un impact de change négatif attendu de 10 MEUR. Le groupe confirme également le lancement de la seconde tranche de son programme de rachat d'actions pour 225 MEUR.

Evoquant des résultats semestriels "contrastés", Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 52 EUR.

Le broker pointe notamment un RevPAR légèrement inférieur aux attentes et une croissance des ouvertures nettes (NUG) décevante, malgré un EBITDA légèrement supérieur aux prévisions grâce à des économies de coûts et des indemnités de résiliation dans l'activité Luxury & Lifestyle.

Le bureau d'études souligne également une solide génération de trésorerie disponible, avec un free cash-flow de 194 MEUR, soutenu par une baisse des investissements et de la fiscalité.