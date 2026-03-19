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Accor chute après une prise de position vendeuse de Grizzly Research sur le titre
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 10:56

Accor ACCP.PA chute en Bourse jeudi après que le fonds spéculatif américain Grizzly Research a annoncé avoir pris une position vendeuse ("short") sur le titre, affirmant avoir découvert que de nombreux hôtels de la chaîne acceptaient des réservations laissant supposer des abus sexuels et l'exploitation d'enfants.

À Paris vers 09h30 GMT, l'action perdait 9,35% à 38,14 euros.

Contacté par Reuters, le groupe hôtelier n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant les allégations.

Selon le rapport en ligne de Grizzly Research, le fonds a contacté des hôtels d'Accor dans plus de 25 pays afin de réserver des chambres pour des filles mineures et des hommes adultes sans lien de parenté "dans un contexte sexuel évident".

Des hôtels dans plus de 20 pays ont accepté ces réservations, selon le rapport.

Grizzly Research ajoute que 18 hôtels du groupe en Russie ont accepté d’héberger des orphelins ukrainiens en route vers une adoption par des Russes. Certains de ces hôtels auraient assuré que ces informations sensibles ne seraient pas transmises au siège français d’Accor, ni à l’ambassade d’Ukraine.

D'après le rapport de Grizzly Research, 56 autres hôtels, n’appartenant pas au groupe Accor, ont été contactés dans les mêmes régions et avec le même e-mail. "Un seul semblait disposé à répondre à une demande problématique", précise le rapport.

(Rédigé Anusha Shah, Mateusz Rabiega et Dominique Patton, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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