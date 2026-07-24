Accor cède sa participation dans Essendi à Blackstone pour environ €975 mlns

Accor ACCP.PA a annoncé vendredi la signature avec le géant américain de la gestion d'actifs Blackstone BX. d'un acte de cession définitif de la participation d'environ 30,7% du groupe hôtelier français dans la société Essendi, pour un montant pouvant atteindre environ 975 millions d'euros.

Dans le cadre de l'accord, Accor cédera la totalité de sa participation à un consortium composé de Blackstone et Colony IM, pour un montant comprenant environ 675 millions d'euros perçus la date de la réalisation et un complément de prix pouvant atteindre 300 millions d’euros, selon un communiqué.

La transaction sera finalisée au quatrième trimestre 2026, précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)