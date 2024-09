Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: va stimuler l'IA générative en Arabie saoudite information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Aramco Digital, la filiale numérique et technologique d'Aramco, et Accenture ont conclu un partenariat stratégique pour stimuler l'innovation en matière d'IA générative en Arabie saoudite.



'Le partenariat vise à donner à l'Arabie saoudite les moyens d'adopter et d'innover avec l'IA à grande échelle, en aidant le Royaume à répondre à l'évolution de la demande de talents numériques dans tous les secteurs et à contribuer à la Vision 2030 du Royaume' indique le groupe.



Grâce à la mise en oeuvre de sa plateforme complète d'apprentissage de l'IA de génération, Accenture dotera l'ensemble du personnel de l'entreprise de compétences fondamentales et spécialisées en IA et aidera Aramco Digital à devenir le plus grand fournisseur de services d'IA en Arabie saoudite.



' Notre collaboration avec Aramco Digital marque une étape importante vers le renforcement de la main-d'oeuvre du Royaume avec les compétences de l'avenir, et s'appuie sur notre engagement existant à soutenir ce marché dynamique grâce aux compétences numériques. ' a déclaré Omar Boulos, DG d'Accenture Moyen-Orient.





