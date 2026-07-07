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Accenture s'allie à Google Cloud pour l'IA dans les entreprises de taille moyenne
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 17:02

Accenture, par l'intermédiaire de sa nouvelle activité Accenture Edge, et Google Cloud, filiale du géant technologique Alphabet, annoncent une suite de solutions agentiques permettant aux entreprises de taille moyenne d'accélérer leur transformation technologique et l'adoption de l'IA.

"Accenture Edge apportera la force mondiale et la position de leader d'Accenture, en collaboration avec Google Cloud, à un nouveau segment de marché, en proposant des solutions préconçues offrant la rapidité et l'évolutivité dont les entreprises de taille intermédiaire ont besoin", expliquent les deux partenaires.

La collaboration entre Accenture Edge et Google Cloud s'appuiera sur Google Cloud comme base technologique afin d'alimenter des solutions destinées aux entreprises de taille moyenne, intégrant Gemini Enterprise, Gemini Enterprise Agent Platform et Agentic Data Cloud.

Avec les forward deployed engineers (FDE) d'Accenture, ces technologies fournissent l'intelligence agentique, l'infrastructure de données et l'architecture cloud-native nécessaires pour faire évoluer les opérations d'intelligence artificielle.

Avec Google AI Threat Defense, qui intègre Gemini, Mandiant et Wiz, les entreprises bénéficient d'une expertise de niveau entreprise en matière de cybersécurité ainsi que d'une surveillance continue afin de renforcer la sécurité de leurs activités.

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