Accenture réalise un investissement dans Iridius pour le déploiement de l'IA
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 15:21
Iridius conçoit des solutions d'IA pour les secteurs hautement réglementés, notamment les sciences de la vie et l'industrie pharmaceutique.
Dans le cadre de cet investissement, Accenture et Iridius noueront un partenariat stratégique afin d'accompagner les entreprises des sciences de la vie dans le déploiement à grande échelle de l'IA, tout en garantissant l'intégration de la conformité, de la traçabilité et de l'auditabilité à chaque étape.
Cette collaboration combinera l'expertise sectorielle et l'envergure d'Accenture avec les capacités réglementaires et de conformité d'Iridius, basées sur l'IA.
" En intégrant la conformité au coeur de l'IA, nous contribuons à accélérer le développement clinique, à améliorer la prise de décision et à mettre plus rapidement les traitements à la disposition des patients, tout en répondant aux exigences rigoureuses des autorités réglementaires du monde entier. " a déclaré Ray Pressburger, responsable mondial des sciences de la vie chez Accenture.
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