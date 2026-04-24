 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accenture réalise un investissement dans Iridius pour le déploiement de l'IA
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 15:21

Accenture a investi, par le biais d'Accenture Ventures, dans Iridius, une entreprise spécialisée dans les infrastructures d'IA pour les entreprises.

Iridius conçoit des solutions d'IA pour les secteurs hautement réglementés, notamment les sciences de la vie et l'industrie pharmaceutique.

Dans le cadre de cet investissement, Accenture et Iridius noueront un partenariat stratégique afin d'accompagner les entreprises des sciences de la vie dans le déploiement à grande échelle de l'IA, tout en garantissant l'intégration de la conformité, de la traçabilité et de l'auditabilité à chaque étape.

Cette collaboration combinera l'expertise sectorielle et l'envergure d'Accenture avec les capacités réglementaires et de conformité d'Iridius, basées sur l'IA.

" En intégrant la conformité au coeur de l'IA, nous contribuons à accélérer le développement clinique, à améliorer la prise de décision et à mettre plus rapidement les traitements à la disposition des patients, tout en répondant aux exigences rigoureuses des autorités réglementaires du monde entier. " a déclaré Ray Pressburger, responsable mondial des sciences de la vie chez Accenture.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
178,190 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre en hausse: Dow Jones +0,09%, Nasdaq +0,73%, S&P 500 +0,40% tmc/rl
    information fournie par AFP 24.04.2026 15:38 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, entraînée par l'espoir de nouvelles discussions entre Américains et Iraniens après près de deux mois de guerre au Moyen-Orient, et des résultats trimestriels d'Intel accueillis avec un franc enthousiasme. Dans ... Lire la suite

  • Présentation de l'équipe Audi F1
    Formule 1: Allan McNish nommé directeur de course d'Audi
    information fournie par Reuters 24.04.2026 15:30 

    Le ‌triple vainqueur des 24h du Mans Allan ​McNish a été nommé vendredi directeur de course d'Audi, a annoncé l'écurie de Formule 1. L'Écossais ​sera responsable de la coordination des opérations de piste ​à partir du Grand ⁠Prix de Miami prévu la semaine ‌prochaine, ... Lire la suite

  • Une cyberattaque remet en question la sécurité des communications au Bundestag, chambre basse du parlement allemand ( AFP / John MACDOUGALL )
    Une cyberattaque "extrêmement préoccupante" touche la classe politique allemande
    information fournie par AFP 24.04.2026 15:26 

    L'ampleur "extrêmement préoccupante" du piratage de la messagerie Signal remet en question la sécurité des communications au sein du Parlement allemand, a dit vendredi à l'AFP un responsable parlementaire, une cyberattaque qui affecte aussi les milieux diplomatiques, ... Lire la suite

  • une chaussure Puma (Crédit: Zakaria Issaad / Unsplash)
    Michael Ashley réduit sa part dans Puma à 3,58%
    information fournie par Zonebourse 24.04.2026 15:26 

    L'homme d'affaires britannique Mike Ashley a réduit sa participation au capital de l'équipementier sportif allemand Puma suite à l'expiration d'instruments financiers, selon un avis financier publié vendredi. Le fondateur du groupe Frasers (ex-Sports Direct) détenait, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank