Accenture réalise l'acquisition d'Industries eXcellence une division d'Engineering

Accenture renforce ses capacités en solutions logicielles et d'automatisation grâce à l'acquisition d'Industries eXcellence Group (IndX) une division d'Engineering Group et partenaire de longue date de Siemens Digital Industries.

Cette acquisition soutiendra la croissance continue du groupe Accenture Siemens Business Group.

Cette acquisition renforcera la capacité d'Accenture à aider les industriels à moderniser le développement de leurs produits, leur production et leurs opérations de chaîne d'approvisionnement grâce aux logiciels, aux données et aux technologies d'intelligence artificielle.

IndX est spécialisé dans la mise en oeuvre de solutions de jumeau numérique qui permettent à ses clients de connecter l'ingénierie, la production et l'automatisation au sein des technologies de l'information et des technologies opérationnelles, de la gestion du cycle de vie des produits, la simulation et les jumeaux numériques aux systèmes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), à l'informatique de périphérie industrielle et au cloud computing.

" Les industriels investissent de plus en plus dans les logiciels, les données et l'IA pour rendre leurs opérations d'ingénierie et de production plus flexibles, intelligentes et connectées ", a déclaré Tracey Countryman, responsable mondiale de la chaîne d'approvisionnement et de l'ingénierie chez Accenture.

" Cependant, de nombreuses entreprises peinent à intégrer ces technologies à leurs produits, usines et chaînes d'approvisionnement. Nous combinerons l'expertise reconnue d'IndX dans les technologies Siemens avec les capacités d'Accenture en matière d'IA et sa connaissance du secteur pour relever plus rapidement ce défi pour nos clients. "