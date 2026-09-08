Accenture lance Accenture Gemini Enterprise avec Google Cloud

Accenture et Google Cloud, division d'Alphabet, font part du lancement d'Accenture Gemini Enterprise, un groupe mondial conçu pour "aider les clients à tirer une valeur commerciale mesurable de leurs investissements dans les données et l'IA agentique".

Faisant partie d'Accenture Google Business Group, ce nouveau groupe réunit des professionnels certifiés Gemini Enterprise et des solutions d'IA co-développées. Il constituera une équipe de 1 000 ingénieurs déployés sur le terrain (FDE) afin d'accélérer la création de valeur liée à l'IA pour les entreprises.

Accenture Gemini Enterprise est conçu pour accompagner les clients, quel que soit leur niveau d'avancement dans leur parcours en matière d'IA et de données, des implémentations de petite taille au niveau d'une unité jusqu'à la réinvention complète de l'entreprise.

S'appuyant sur le centre d'excellence conjoint en IA générative et agentique et le Gemini Enterprise Acceleration Program, Accenture Gemini Enterprise vise à renforcer davantage l'engagement commun d'Accenture et de Google Cloud à aider leurs clients à évoluer dans l'ère de l'IA agentique.

Cette année, Accenture rappelle avoir été nommé Global Services Partner of the Year 2026 par Google Cloud pour la 4e année consécutive et avoir été reconnu comme "partenaire mondial de l'année pour l'intelligence artificielle : ventes et services et secteur public mondial".