Accenture investit dans WEVO pour accélérer la croissance orientée client
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 14:20
L'enjeu est d'aider les entreprises à suivre le rythme de l'évolution des attentes, alors que 75% des consommateurs souhaitent une réponse plus rapide à leurs besoins. WEVO permet de tester propositions de valeur et expériences produit fournissant des analyses comportementales en quelques heures et renforçant la confiance dans les investissements.
Sean Lyons, responsable mondial de la stratégie de croissance d'Accenture Song, souligne que "réduire l'écart entre idées et résultats est essentiel pour préserver la croissance". WEVO, fondée en 2017, associe analyse humaine à grande échelle et simulation IA pour prédire les réactions des audiences cibles et optimiser produits, expériences digitales et campagnes.
Les modalités financières n'ont pas été divulguées.
