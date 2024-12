Accenture: accord conclu pour acquérir IQT Group information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir conclu un accord pour acquérir IQT Group, fournisseur de services d'ingénierie pour des projets d'infrastructure à grande échelle, basé à Rovigo, en Italie.



Cette acquisition combinera les capacités d'IA générative et numériques d'Accenture avec l'expertise d'IQT Group dans les projets d'infrastructure, afin d'aider les clients à planifier, exécuter et gérer plus efficacement des projets d'infrastructure zéro carbone.



IQT Group se spécialise dans la conception et la supervision de projets d'infrastructure zéro carbone pour la production et la transmission d'électricité.



' Cette acquisition d'IQT Group confirme notre volonté de renforcer davantage notre position en Italie en améliorant notre expertise en ingénierie et nos services pour la mise en oeuvre de projets d'infrastructure stratégiques zéro carbone', a commenté Teodoro Lio, directeur général d'Accenture Italie.





