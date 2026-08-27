Accelleron dans le vert sur un relèvement de prévisions

Accelleron gagne 1,5% à 79 CHF à Zurich, après la publication par le spécialiste de la turbocompression de résultats de bonne facture pour son 1er semestre 2026, aidés par les secteurs maritime et des centres de données, et accompagnés du relèvement d'une partie de ses objectifs pour 2026.

Le groupe suisse a vu son bénéfice net semestriel grimper de 31,5% à 150,8 MUSD et son EBITA opérationnel augmenter de 22,5% à 189,7 MUSD, soit une marge améliorée de 0,2 point à 25,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 21,3% à 737,3 MUSD.

"Le secteur maritime a continué à se développer fortement, tandis que l'expansion des centres de données aux Etats-Unis a entraîné une demande croissante pour des applications de puissance de premier ordre", explique son CEO, Daniel Bischofberger.

"Pour capter la croissance future, notamment dans les applications de production d'énergie liées aux centres de données, nous avons investi 31 MUSD au cours des six premiers mois de 2026, soit plus de 40% de plus qu'au 1er semestre 2025", précise-t-il en outre.

Compte tenu de ces résultats semestriels et des dynamiques positives de ses principaux marchés, Accelleron relève ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année 2026 à 14% à 17% (contre 9% à 14% précédemment) et réaffirme ses prévisions de marge d'EBITA opérationnel à 25% à 26%.