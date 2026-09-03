Accélération surprise de l'activité dans les services aux USA (ISM)

La croissance du secteur tertiaire aux Etats-Unis a accéléré de manière inattendue au mois d'août, montrent jeudi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) réalisée auprès des directeurs d'achats.

L'indice ISM des services a grimpé à 55,4 le mois dernier contre 54,1 en juillet, alors que les économistes l'attendaient stable.

Le sous-indice de l'activité s'est amélioré à 61,7 après 59,1 le mois précédent, tout comme celui des nouvelles commandes qui s'est élevé à 60,9 contre 57,2 en juillet.

Celui mesurant l'emploi s'est amélioré, passant à 47,8 contre 47,4 tout en demeurant sous la barre des 50 points, tandis que la composante des prix payés s'est encore renforcée à 72,6 contre 70,3 le mois d'avant.

Un autre indice PMI des services publié jeudi, celui de S&P Global, est également monté, à 56,5 après 54,6 en juillet. L'indice PMI composite, regroupant les secteurs manufacturier et tertiaire, est lui ressorti à 56 en août, contre 56 attendu après 54,6 le mois précédent.