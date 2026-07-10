Acans Euro Group fait de la compliance un levier stratégique pour les CGP

(Zonebourse.com) - Le groupe indépendant Acans Euro Group et son président-fondateur, Philippe Dié, annoncent le lancement officiel d'une offre dédiée aux professionnels du patrimoine et à leurs partenaires institutionnels. Dans un environnement réglementaire toujours plus exigeant, le groupe fait de la compliance un levier stratégique de différenciation et ambitionne de devenir la plateforme de référence des conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent développer leur activité sans subir seuls la pression réglementaire.

Une réponse globale aux professionnels du patrimoine

Le métier de conseil évolue. Il ne s'agit plus seulement de recommander des solutions, mais de concevoir des stratégies patrimoniales globales intégrant les dimensions réglementaires, financières, patrimoniales et immobilières.

Au-delà de la conformité, Acans Euro Group défend une conviction : les professionnels du patrimoine ne doivent plus affronter seuls la complexité réglementaire. L'ambition du groupe est de leur offrir une plateforme capable de réunir, au sein d'une même organisation, les expertises nécessaires à leur développement, tout en privilégiant un accompagnement humain fondé sur la proximité, la formation et la responsabilisation des acteurs.

Pour répondre à ces enjeux, la stratégie d'Acans Euro Group consiste à développer et renforcer ses expertises en conformité, assurance, immobilier et ingénierie patrimoniale afin d'offrir un accès privilégié à ses partenaires.

Le groupe Acans s'articule autour de quatre filiales :

- Acans France : dédiée à l'accompagnement des CGP et au développement de leur activité ;

- Acans Compliance : spécialisée dans la gouvernance et l'accompagnement réglementaire ;

- Acans Assurance : experte en prévoyance, protection, épargne et retraite ;

- Acans Immobilier : dédiée à la structuration, au financement et à la valorisation d'actifs immobiliers.

Le groupe développe également une offre spécifique destinée aux partenaires institutionnels, fondée sur une logique de co-construction, de partage d'expertises et de sécurisation des opérations.

Partenariat avec AFNOR Développement

Cette démarche est renforcée par un partenariat stratégique signé le 4 juin dernier avec AFNOR Développement. Celui-ci vise à concevoir des dispositifs d'accompagnement et de professionnalisation pour les acteurs des secteurs réglementés, à développer des outils communs en matière de compliance, d'ESG et de maîtrise des risques, et à promouvoir des pratiques professionnelles loyales et durables. Ce partenariat s'inscrit en cohérence avec les standards internationaux de durabilité, notamment la norme ISO 26000, la future norme ISO 53001 et le label Engagé RSE.

En outre, Acans Euro Group poursuit actuellement son développement avec pour objectif de déployer progressivement son modèle en Espagne, au Portugal, en Suisse et en Italie. En s'appuyant sur une approche intégrée associant compliance, gouvernance et expertises patrimoniales, le groupe ambitionne de fédérer 150 partenaires actifs à l'horizon 2026.

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