Acadia Realty en baisse après l'annonce d'une offre publique de vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions d'Acadia Realty Trust ( AKR.N ) ont reculé de 2,9% en séance prolongée, à 21,87 $, à la suite de l'annonce d'une émission d'actions ** Le fonds d'investissement immobilier spécialisé dans l'immobilier commercial lance une émission de 9 millions d'actions dans le cadre d'une vente à terme

** AKR prévoit de conclure des contrats de vente à terme d'un an avec les teneurs de livre BofA, Jefferies, Truist et Wells Fargo

** Une fois les accords conclus, Acadia a l'intention d'utiliser le produit net pour financer des acquisitions et pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment le remboursement de la dette et le fonds de roulement

** L'action AKR a clôturé en hausse de 1,5% à 22,53 $, soit une progression d'environ 10% depuis le début de l'année

** La société basée à Rye, dans l'État de New York, compte environ 133,5 millions d'actions en circulation

** La note moyenne des 8 analystes couvrant le titre est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 24 $, selon LSEG